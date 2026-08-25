Cámara Comercio de Cali: "Más de 30.000 empresas resultaron afectadas por el terremoto"

La presidenta de la Cámara de Comercio de Cali, María del Mar Palaú, reveló en Mañanas Blu un panorama altamente crítico sobre el estado del aparato productivo tras el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. Dos semanas después del desastre, el censo gremial evidencia que el impacto sobre la economía local y regional supera las estimaciones iniciales.

Detalle del censo y regiones afectadas

De acuerdo con la presidenta de la Cámara de Comercio de Cali, las cifras del censo se actualizan diariamente en tiempo real para reflejar la verdadera magnitud de la emergencia. Al momento del último reporte, la cifra de negocios damnificados superó el umbral de los treinta mil.

HUV

Palaú precisó: "En este momento ya tenemos unas el total de empresas con reporte son 30,085 unidades productivas registradas y no registradas, de las cuales 18,400 son registradas en Cámaras de Comercio en el total de todas las zonas afectadas por el terremoto".

La distribución geográfica de la emergencia muestra un impacto generalizado en varios departamentos de la región. Risaralda encabeza la lista con 11.224 reportes de afectación, seguida muy de cerca por el Valle del Cauca con 10.710.



El censo también registra daños significativos en Caldas con 51.167 unidades, Quindío con 2,77, Chocó con 454 y Auca con 102 empresas reportadas.

Radiografía del daño y prioridades de reactivación

Una de las particularidades más notables de esta catástrofe es la composición del tejido empresarial afectado. A diferencia de crisis previas, la inmensa mayoría de las unidades productivas damnificadas son pequeños emprendimientos y microempresas.

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Según explicó la presidenta: "Las personas naturales y jurídicas que en este momento están afectadas en su 97% son empresas que tienen menos de 10 empleos".

Esta realidad obliga al sector gremial y al Gobierno Nacional a replantear por completo la estrategia de apoyo, descartando las fórmulas de alivio financiero aplicadas en el pasado.

Para lograr una reactivación efectiva, las prioridades inmediatas de estos pequeños empresarios se concentran en la adquisición de activos productivos, bienes de capital y capital de trabajo. Palaú advirtió que para los negocios de menor tamaño será imposible asumir las tasas de interés tradicionales, por lo que se requerirán esquemas de crédito compensado con amortizaciones especiales y programas de capital semilla no reembolsables.

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