Wingo abre nueva ruta directa desde Bogotá a un destino del Caribe: ¿cuándo comenzará a operar?

Los viajeros colombianos tendrán una nueva alternativa para llegar al Caribe sin escalas durante la temporada de fin de año. Wingo anunció la apertura de una nueva ruta internacional desde Bogotá hacia República Dominicana, con la que busca ampliar las opciones para quienes planean sus vacaciones en los próximos meses.

La conexión permitirá llegar directamente a Puerto Plata, un destino de la costa norte dominicana que combina playas, naturaleza, cultura y actividades de aventura. La aerolínea será, durante esta primera temporada, la única que ofrecerá una operación sin escalas entre Colombia y este destino.

¿Cuándo comenzará a operar la nueva ruta de Wingo?

Los vuelos entre Bogotá y Puerto Plata comenzarán el 6 de noviembre de 2026 y estarán disponibles hasta el 25 de enero de 2027. La operación tendrá dos frecuencias semanales, los lunes y viernes, y contará con un total de 8.928 sillas durante esta primera temporada.



Los vuelos de ida despegarán de Bogotá los lunes a las 11:00 a. m. y llegarán a Puerto Plata a las 3:02 p. m., mientras que el regreso se hará los viernes. Estos vuelos saldrán de Puerto Plata a las 11:23 a. m. y aterrizarán en Bogotá a la 1:25 p. m., de acuerdo con la hora local de cada ciudad.

Los tiquetes ya están disponibles desde USD 300 ida y regreso, con tasas e impuestos incluidos.

Wingo vuela con nueva ruta a República Dominicana. Foto: Wingo.

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¿Qué ofrece Puerto Plata a los viajeros?

Puerto Plata está ubicada en la costa norte de República Dominicana y cuenta con atractivos turísticos que incluyen playas, naturaleza, historia y actividades al aire libre.

Entre los lugares que podrán visitar los viajeros se encuentran el centro histórico, la Fortaleza de San Felipe, Playa Dorada y el teleférico que conduce al pico Isabel de Torres. El destino también ofrece diferentes opciones para practicar actividades acuáticas y disfrutar de experiencias de aventura.

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La nueva conexión también puede servir como puerta de entrada a otros lugares de la región, como Santiago de los Caballeros, ubicada a menos de dos horas por carretera de Puerto Plata. Se trata de la segunda ciudad más grande de República Dominicana y uno de los principales centros culturales y empresariales de la región del Cibao.

La incorporación de Puerto Plata amplía la presencia de la aerolínea en República Dominicana. Actualmente, Wingo conecta a Colombia con ese país mediante las rutas Bogotá-Punta Cana, Medellín-Punta Cana y Medellín-Santo Domingo.

Con la nueva operación, los viajeros colombianos tendrán otra alternativa para llegar directamente al país caribeño, especialmente durante la temporada de vacaciones de fin de año.