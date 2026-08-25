Turismo de bienestar: cómo la gastronomía consciente transforma la estadía del viajero moderno

La gastronomía ha dejado de ser un simple servicio complementario en los hoteles para convertirse en uno de los factores decisivos al momento de elegir y disfrutar un destino.

Hoy en día, los viajeros buscan experiencias integrales que no solo deleiten su paladar, sino que también aporten a su bienestar y salud durante su estadía, haciendo que la calidad nutricional de la comida sea un elemento de alta relevancia para el bienestar integral.

El paladar como el motor del viaje

De acuerdo con datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), las experiencias culinarias se posicionan como uno de los principales motivadores para las personas al viajar. Estas contribuyen directamente a la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad de un destino turístico y de su oferta hotelera.

En el marco del Mes de la Nutrición, el hotel Hilton Bogotá Corferias destaca el rol de una alimentación consciente y equilibrada como parte fundamental de la hospitalidad y el bienestar. Los viajeros actuales esperan propuestas que fusionen bienestar, sabor y momentos memorables, demandando opciones que se adapten a sus diferentes estilos de alimentación.



Ingredientes frescos y equilibrio en el menú

La respuesta de la industria hotelera a estas nuevas expectativas se centra en la evolución de sus menús. Allí, por ejemplo integran platos elaborados con una variedad de frutas, verduras, proteínas de alta calidad y productos frescos, pensados minuciosamente para satisfacer las necesidades nutricionales de cada visitante.

Fruta y pan Foto: Bing

En una industria turística que avanza de manera constante hacia la personalización de las vivencias, la comida se ha consolidado como un factor diferenciador indispensable dentro del sector de hospedaje. Al final del día, cada plato se convierte en una herramienta para descubrir nuevos sabores, compartir y vivir momentos que acompañan al viajero mucho tiempo después de realizar el check-out.