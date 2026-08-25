Viajar a Estados Unidos será más fácil: reactivan visas de inmigrante y revisarán casos rechazados

Una decisión judicial en Estados Unidos abrió nuevamente la posibilidad de tramitar visas de inmigrante para colombianos, después de que una jueza federal ordenara reactivar los procesos para ciudadanos de 75 países, entre ellos Colombia.

El fallo considera ilegal una política migratoria impulsada durante la administración de Donald Trump, que había provocado la suspensión de estos trámites desde enero. La medida también contempla revisar algunos rechazos relacionados exclusivamente con esa política.

¿Qué cambia para los colombianos con el nuevo fallo?

La decisión representa una oportunidad para quienes buscaban una visa de inmigrante y una green card, pero no significa que todos los casos rechazados serán reabiertos automáticamente.



La orden establece que podrán revocarse las negativas que se hayan producido únicamente por la política cuestionada. Cada solicitud, sin embargo, deberá continuar cumpliendo las condiciones migratorias exigidas por Estados Unidos.

El impacto de la suspensión puede verse en las cifras. Entre enero y agosto de 2025 se aprobaron 4.976 visas de inmigrante para colombianos, mientras que en febrero de 2026 fueron apenas 38. Esto representó una reducción del 92 % frente al mes anterior.

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Por ahora, quienes estén dentro de los procesos afectados deberán esperar cómo se implementa la decisión y qué instrucciones entregan las autoridades migratorias y consulares.

BLU Radio // Visa // Foto: Servicio diplomático estadounidense

¿Todas las visas rechazadas serán revisadas en EE. UU.?

No. Este es uno de los puntos que deben tener claros los colombianos interesados en emigrar a Estados Unidos.

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El fallo no establece que todas las solicitudes rechazadas anteriormente deban ser analizadas nuevamente. La revisión se concentra en aquellas negativas relacionadas exclusivamente con la política que la jueza consideró ilegal.

Tampoco significa que las nuevas solicitudes de visa de inmigrante serán aprobadas de manera automática. Los solicitantes tendrán que demostrar que cumplen los requisitos establecidos para obtener este tipo de documento.

Además, todavía existe incertidumbre sobre los siguientes pasos. La administración Trump podría apelar la decisión o solicitar que se suspendan sus efectos.

Otro factor que podría influir es la acumulación de solicitudes. Con la reactivación de los trámites, los consulados podrían recibir un mayor número de casos y esto podría traducirse en mayores tiempos de espera.

Por eso, aunque el fallo vuelve a abrir el camino para los colombianos que buscan una visa de inmigrante, el proceso todavía dependerá de las condiciones particulares de cada solicitud y de las decisiones que adopten las autoridades estadounidenses.