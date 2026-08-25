Estos son los destinos preferidos por los colombianos para fin de año: desde ya están reservando

A pesar de que todavía faltan varios meses para las vacaciones de fin de año, los colombianos están planificando y reservando de manera anticipada, registrando un notable crecimiento del 75,7 % en las reservas en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Esta fuerte intención de viaje está acompañada por una marcada anticipación de 150 días en promedio (alrededor de cinco meses antes de la fecha del viaje).

Factores clave como una cotización favorable del dólar y el euro han impulsado enormemente a los viajeros a asegurar sus planes de viaje al exterior desde ya.

La importancia de los costos: el ahorro en los paquetes de viaje

Para optimizar el presupuesto, los viajeros colombianos han encontrado en los paquetes de viaje la opción ideal, acaparando el 59,6 % del total de las reservas para la temporada de fin de año.



Esta preferencia se fundamenta en la facilidad de integrar en una sola compra múltiples servicios como vuelos, hoteles, seguros y alquiler de vehículos, lo que se traduce en un ahorro de hasta un 30 % en comparación con la adquisición de cada producto de manera independiente.

Detrás de los paquetes, el resto de la demanda se divide en la compra directa de vuelos con un 26,3 %, reservas de hoteles con el 8,2 %, y la opción de circuitos con un 7,5 %.

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Destinos favoritos para el fin de año: sol, playa e historia

Las preferencias de viaje se dividen claramente entre atractivas opciones internacionales y reconocidos parajes costeros nacionales.

A nivel internacional, Punta Cana (República Dominicana) se corona como el destino favorito indiscutible, concentrando el 29,8 % de las reservas.

Punta Cana, República Dominicana Foto: Unsplash

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El podio internacional se completa con Cancún (México), que se lleva el 9,8 % de las reservas, y Madrid (España) con un 8,9 %.

A nivel nacional, el gusto por el sol, la arena y la riqueza cultural predomina en las reservas

Cartagena de Indias lidera las preferencias locales con un 33,4 % de las reservas, seguida por Santa Marta, la cual registra el 21 % de la elección de los viajeros colombianos.

Tierra Bomba es una isla ubicada al sur del casco urbano de Cartagena y al norte de la Isla de Barú. Foto: Procolombia.

Actividades sugeridas y presupuesto estimado por persona

De acuerdo con el destino elegido, se recomienda separar parte de la estadía para actividades emblemáticas en cada lugar:

Punta Cana: Los turistas que viajan por 5 días acostumbran programar excursiones. Destacan las visitas a la histórica Santo Domingo con almuerzo buffet incluido, o el tour a la paradisíaca Isla Saona por un valor desde $173.272 por persona.

Cancún: Las experiencias obligatorias incluyen el acceso al famoso parque acuático y temático Xcaret o navegar hacia Isla Mujeres para nadar con delfines, con opciones desde $311.042 por persona.

Madrid: Ideal para estancias de 7 días, ofrece excursiones históricas hacia Toledo y Segovia desde $193.442 por persona, o recorridos panorámicos en autobús de dos pisos desde $90.197 por persona.

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Cartagena: Para viajes de 4 días, se recomienda un pasadía en Barú e Islas del Rosario desde $91.000 por persona, además del clásico recorrido nocturno en chiva rumbera.

Santa Marta: Excelente para itinerarios de 4 o 5 días, donde se puede visitar el acuario y Playa Blanca desde $65.000 por persona, o recorrer el asombroso Parque Tayrona (sectores Cañaveral, arrecifes y Cabo San Juan) con guía incluido desde $268.801 por persona.