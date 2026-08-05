El destino en Colombia que recomiendan para realizar ciclismo a viajeros en el mundo

Sin duda el ciclismo hacer parte del vocabulario en Colombia. Ser cuna de grandes atletas como Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Egan Bernal, entre otros, lo hace un destino llamativo para todas las personas que se dedican a este deporte; sin embargo, un informe de Booking.com, reveló que existe una en especial que es ideal para todos los viajeros del mundo por encima de, incluso, destino en Europa.

“Esta pasión se refleja también en el entusiasmo de los colombianos por seguir este deporte. De acuerdo con una encuesta de Booking.com sobre deportes y viajes en Latinoamérica, el 28 % de los colombianos se considera seguidor del ciclismo, mientras que el 39 % afirma que sigue activamente las principales competencias internacionales, consolidándolo como una de las disciplinas que más despierta interés en el país”, explicaron.

Así será el Gran Fondo de Bogotá Foto: Pexels, referencia

El destino ideal para hacer ciclismo en Colombia

De acuerdo con este informe, el departamento de Boyacá se ha convertido en un sitio ideal para hacer ciclismo, sea profesional o aficionado. Esto gracias a que ofrece una combinación única de paisajes de alta montaña, carreteras poco transitadas y pueblos llenos de historia, convirtiéndose en un destino imperdible para quienes quieren pedalear por algunos de los escenarios que han servido de entrenamiento para generaciones de ciclistas colombianos.

“Entre las rutas más populares se encuentran los recorridos entre Tunja, Paipa, Duitama y Sogamoso, ideales para quienes buscan disfrutar de ascensos exigentes rodeados de páramos, lagunas y valles andinos. También es posible recorrer el Lago de Tota, el lago navegable más alto de Colombia, o hacer una parada en el emblemático Puente de Boyacá para combinar deporte con historia. Para quienes prefieren un ritmo más tranquilo, Villa de Leyva ofrece recorridos en bicicleta por caminos rurales y paisajes coloniales, además de una amplia oferta gastronómica y cultural para complementar la experiencia”, dijeron.



Parque principal de Paipa - Boyacá Foto: Alcaldía de Paipa

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