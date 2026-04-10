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Blu Radio  / Deportes  / Ciclismo  / París-Roubaix: Pogacar ante el reto del adoquín y la historia del ciclismo

París-Roubaix: Pogacar ante el reto del adoquín y la historia del ciclismo

La París-Roubaix se correrá este domingo con la expectativa puesta en Tadej Pogacar, quien podría acercarse a un logro histórico, en una de las pruebas más duras y emblemáticas del ciclismo mundial.

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