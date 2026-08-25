Joya en el norte de República Dominicana: playas sin sargazo, cultura y conexión con la naturaleza

Cuando se habla de vacaciones por el Caribe, en muchos de los casos el primer país que llega a la cabeza de los viajeros es República Dominicana. Y por qué no Punta Cana, un destino para todos los gustos, con una gran oferta hotelera y unas playas maravillosas.

Sin embargo, República Dominicana no es solo Punta Cana, su zona norte se ha convertido en un destino apetecido entre los turistas internacionales por cuenta de su riqueza cultural, gastronómica y oferta en actividades ecológicas y deportes extremos.

Su oferta hotelera también es un gran atractivo; hoteles de grandes cadenas como Hilton y estadías todo incluido hacen parte de ese plus que ofrece el país en esta zona que, además, no tienen, a diferencia de muchas playas del Caribe en esta época del año, el molesto sargazo.

Santiago de Los Caballeros

Toda una metrópoli moderna en la que resalta su cultura y fuerza industrial en la República Dominicana. Una ciudad que denota prosperidad económica gracias a la exportación masiva de productos agrícolas.



Actualmente, su motor financiero está basado en la producción de tabaco, café y ron, haciendo de dichos productos, toda una experiencia auténtica para los visitantes, alejada del turismo de masas.

Tabacalera La Aurora. Crédito: Blu Radio.

Si tiene contemplado visitar la ciudad, no se quede sin visitar el Monumento de los Héroes de la Restauración de la República y por qué no, cenar en Casa Musa para deleitarse de la mejor gastronomía dominicana frente al histórico lugar.

Monumento de los Héroes de la Restauración - Santiago. Crédito: Blu Radio.

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Otro de los grandes recomendados es visitar una tabacalera, una industria de tradición y que trasciende generaciones. Su producción mano a mano enriquece su valor, haciendo que cada puro sea prácticamente una historia cargada de la cultura dominicana.

Tabacalera La Aurora. Crédito: Blu Radio.

Puerto Plata

Toda una joya turística en la costa norte de la República Dominicana. Su fusión es única, pues mezcla sus paisajes naturales, que incluyen playas y montañas, con su legado arquitectónico de estilo victoriano.

Puerto Plata. Crédito: Blu Radio.

El origen de su nombre es fascinante, se debe a los reflejos marinos observados por Cristóbal Colón durante la época colonial. Su papel como puerto comercial estratégico, hasta su modernización con infraestructuras internacionales son claves para la isla. La calidez hospitalaria de la región la consolida como un destino que equilibra perfectamente la historia con unos días de playa.

Puerto Plata. Crédito: Blu Radio.

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Playas y deportes

Una de los lugares insignia para quienes buscan deportes de viento en el mar, es Cabarete, un municipio ubicado en la provincia de Puerto Plata, se destaca como el epicentro de los deportes acuáticos en la región del Caribe.

Es reconocido internacionalmente por ofrecer condiciones climáticas excepcionales, específicamente vientos y olas ideales para el surf y el kitesurf. La oferta recreativa del lugar trasciende el mar, integrando actividades como el buceo y diversas rutas en entornos naturales privilegiados. En esta zona norte de República Dominicana no hay sargazo, lo que hace que sus playas tengan aguas cristalinas.

Pero si lo que quieren es un turismo de naturaleza, sus parques ecológicos, senderos y pozos naturales son un imperdible. Parques como los Saltos de Damajagua llevan a los turistas y locales a disfrutar de aguas naturales de agua color turquesa con rodaderos naturales. Hay que sumar su impacto social positivo, ya que la administración del parque involucra a guías locales y destina los ingresos al beneficio de la comunidad cercana.

Sendero en Saltos Damajagua. Crédito: Blu Radio.

Salto Damajagua. Crédito: Blu Radio.

Chukka, es otro de los atractivos a tan solo unos minutos de Puerto Plata, es una de las joyas de la zona, ofrece paisajes espectaculares con vistas al océano Atlántico, sus visitantes pueden hacer una atractiva y movida ruta en buggies o disfrutar de su circuito de zipline, el más largo atraviesa el mar. El único con estas características en República Dominicana.

Playa en Chukka. Crédito: Blu Radio.

El norte de la República Dominicana demuestra que este país caribeño es mucho más que su tradicional Punta Cana. Desde la vibrante cultura, la tradición del tabaco y la gastronomía de Santiago de los Caballeros, hasta el encanto histórico y victoriano de Puerto Plata y la adrenalina del viento en Cabarete, esta costa ofrece un refugio indómito alejado del turismo de masas.

Para comenzar a descubrir este paraíso dominicano, puede planificar su viaje llegando cómodamente a Santiago a través de la aerolínea Copa Airlines.