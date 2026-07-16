Bogotá gana terreno como destino para disfrutar el turismo urbano y el entretenimiento

Bogotá sigue posicionándose como una ciudad que ofrece mucho más que su tradicional agenda empresarial, cultural e histórica.

En los últimos años, la capital del país ha fortalecido su oferta de entretenimiento y recreación, convirtiéndose en un destino atractivo tanto para los turistas nacionales e internacionales como para los propios bogotanos, quienes cada vez encuentran más opciones para disfrutar de su tiempo libre sin necesidad de salir de la ciudad.

El crecimiento del llamado turismo urbano ha impulsado una transformación en la forma como residentes y visitantes recorren la capital. Hoy, la búsqueda de planes cercanos, experiencias familiares y espacios para compartir con amigos ha llevado a que parques de diversiones, escenarios culturales y centros de entretenimiento cobren un papel protagónico dentro de la oferta turística de Bogotá.

Esta tendencia también responde a un cambio en los hábitos de consumo de ocio. Cada vez son más las personas que prefieren invertir su tiempo en actividades presenciales que les permitan desconectarse de la rutina, fortalecer los vínculos sociales y descubrir nuevos espacios dentro de la misma ciudad. Como resultado, el turismo de cercanía se consolida como una alternativa que dinamiza la economía local y fortalece sectores relacionados con la recreación y el entretenimiento.



Uno de los lugares que ha acompañado esta evolución es Salitre Mágico, parque de diversiones que durante más de 20 años se ha convertido en un punto de encuentro para familias, parejas, grupos de amigos y turistas que buscan experiencias de diversión en la capital. Su trayectoria lo ha llevado a consolidarse como uno de los referentes del entretenimiento en Bogotá y como un actor que aporta al fortalecimiento de la oferta turística de la ciudad.

Para Diana Zambrano, directora de Marketing de Salitre Mágico, este fenómeno demuestra que los ciudadanos están cambiando la forma en que disfrutan su tiempo libre.

“Estamos viendo cómo cada vez más personas deciden disfrutar experiencias de calidad sin salir de Bogotá. Ese cambio en los hábitos de entretenimiento fortalece el turismo urbano y demuestra que la ciudad cuenta con una oferta capaz de generar experiencias memorables para residentes y visitantes. En Salitre Mágico queremos seguir siendo parte de esa transformación, ofreciendo un espacio donde las familias, los jóvenes y los turistas encuentren razones para redescubrir la capital desde la diversión, la emoción y el encuentro”, afirmó.

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La consolidación de este tipo de escenarios también contribuye a que Bogotá amplíe su atractivo como destino integral. Más allá de ser un punto de llegada para viajes de negocios o eventos, la ciudad ofrece alternativas para quienes desean combinar actividades culturales, gastronómicas, recreativas y de entretenimiento durante su estadía.

De igual manera, este comportamiento favorece el turismo interno, ya que incentiva a los propios habitantes de la capital a explorar diferentes sectores de la ciudad y a redescubrir espacios que hacen parte de su oferta recreativa. Esto genera un impacto positivo en la economía, al impulsar la actividad de establecimientos comerciales, restaurantes, hoteles y otros servicios asociados al sector turístico.

