El departamento en Colombia que conecta gastronomía y cultura que se volvió tendencia

La región Caribe colombiana es una extensa cuna de cultura y biodiversidad. Sin embargo, a nivel mundial, gran parte de la atención se ha concentrado en departamentos como Bolívar, Atlántico, Cesar, Magdalena y La Guajira, reconocidos por destinos como Cartagena, Barranquilla, Riohacha y Santa Marta, además de lugares emblemáticos como el Cabo de la Vela, sus extensas ciénagas y sus paradisíacas playas.

Pero Córdoba, un departamento rodeado por Sucre, Bolívar y Antioquia, también guarda en su territorio una enorme riqueza natural y cultural. Su gastronomía, sus tradiciones y las historias que han pasado de generación en generación forman parte de una identidad que sus habitantes llevan con orgullo y que representa la esencia de toda una región.

Por sus tierras corre el río Sinú, uno de los grandes protagonistas del departamento. Sus aguas son hogar de diversas especies y fuente de sustento para numerosas comunidades que viven de su entorno y que acompañan su recorrido hasta la desembocadura en el mar Caribe. Allí, las playas y los pueblos cercanos ofrecen paisajes que parecen pertenecer a un mundo completamente diferente.

Río Sinú en Córdoba // Foto: suministrada

En los últimos meses, las lluvias han afectado parcialmente a diferentes zonas de la región. Aun así, sus habitantes han demostrado que el mayor orgullo de Córdoba no está únicamente en su gastronomía, sus ríos o su mar, sino también en su gente.



Son ellos quienes, día tras día, trabajan para preservar sus tradiciones y mostrarle al mundo que, más allá de los destinos que suelen acaparar las miradas, Colombia también guarda grandes tesoros en el corazón de sus territorios.

Foto: AFP

¿Cuáles son los mejores destinos de Córdoba?

El río Sinú conecta culturalmente al departamento y, desde Montería hasta Moñitos, cada municipio tiene una historia y una identidad propia por contar. Cereté y Lorica, por ejemplo, son destinos que destacan por su riqueza cultural y gastronómica, donde el pescado y el tradicional quibbe conquistan el paladar de quienes se dejan cautivar por los sabores de la región.

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En Cereté, Deyanire Quibbes es un claro ejemplo de ese legado gastronómico. Durante generaciones, esta familia ha preservado una tradición que pone en cada preparación el orgullo y el amor por Córdoba, permitiendo que los visitantes se lleven, con cada mordisco de un quibbe, una pequeña parte de la identidad cordobesa.

Pero más allá del río Sinú, Córdoba también ofrece paisajes donde el mar Caribe se convierte en protagonista. Las playas de Moñitos, Coveñas y San Bernardo combinan la gastronomía del mar con la brisa y los paisajes costeros, además de contar con alternativas ideales para hospedarse y disfrutar de la naturaleza, como PalMar Ecolodge en el primer destino mencionado.

A esto se suma Isla Fuerte, un destino paradisíaco ubicado a unos 15 minutos en lancha desde Moñitos. Allí, La Playita se ha convertido en uno de los lugares más destacados para quienes buscan desconectarse y disfrutar de las playas, la tranquilidad y el encanto natural de esta zona del Caribe colombiano.

Foto: Facebook La Playita Isla Fuerte

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Estos son los platos típicos del departamento de Córdoba

Bocachico frito — uno de los pescados más representativos de la región, especialmente acompañado de arroz con coco, ensalada o patacones.

— uno de los pescados más representativos de la región, especialmente acompañado de arroz con coco, ensalada o patacones. Bocachico en cabrito — preparación tradicional en la que el pescado se cocina con distintos condimentos y vegetales.

— preparación tradicional en la que el pescado se cocina con distintos condimentos y vegetales. Mote de queso — sopa espesa preparada con ñame, queso costeño, suero y otros ingredientes.

— sopa espesa preparada con ñame, queso costeño, suero y otros ingredientes. Mote de pescado — variante del mote en la que el pescado es el protagonista.

— variante del mote en la que el pescado es el protagonista. Sancocho de gallina criolla — preparado con gallina, yuca, plátano, ñame y otros productos de la región.

— preparado con gallina, yuca, plátano, ñame y otros productos de la región. Sancocho de pescado — tradicional en las zonas cercanas al río Sinú y la costa.

— tradicional en las zonas cercanas al río Sinú y la costa. Arroz de coco — acompañamiento habitual de pescados y mariscos.

— acompañamiento habitual de pescados y mariscos. Quibbe o kibbe — preparación de origen árabe muy arraigada en la gastronomía cordobesa, especialmente en municipios como Cereté y Lorica.

— preparación de origen árabe muy arraigada en la gastronomía cordobesa, especialmente en municipios como Cereté y Lorica. Suero costeño — acompañamiento infaltable en numerosos platos de la región Caribe.

— acompañamiento infaltable en numerosos platos de la región Caribe. Carimañolas — masa de yuca rellena, generalmente de carne o queso.

— masa de yuca rellena, generalmente de carne o queso. Arepa de huevo — uno de los clásicos de la cocina costeña.

— uno de los clásicos de la cocina costeña. Bollo limpio — preparación a base de maíz que suele acompañarse con queso, suero o carnes.

— preparación a base de maíz que suele acompañarse con queso, suero o carnes. Bollo de coco — variante dulce y tradicional de la región.

— variante dulce y tradicional de la región. Mazamorra de plátano — preparación tradicional elaborada con plátano y otros ingredientes.

— preparación tradicional elaborada con plátano y otros ingredientes. Dulce de ñame — preparación tradicional de la cocina cordobesa.

— preparación tradicional de la cocina cordobesa. Dulce de papaya — postre casero típico de la región Caribe.

— postre casero típico de la región Caribe. Peto — bebida o preparación caliente a base de maíz, común en la Costa Caribe.

¿Cómo se puede llegar al departamento?

Llegar a Córdoba desde Bogotá es relativamente sencillo. La opción más práctica es tomar un vuelo hasta Montería, capital del departamento. Aerolíneas como JetSMART ofrecen trayectos que pueden encontrarse entre $150.000 y $300.000 por trayecto, con un tiempo de vuelo cercano a una hora. Sin embargo, las tarifas pueden variar dependiendo de la temporada y la anticipación con la que se realice la compra.