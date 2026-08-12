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Blu Radio  / Turismo  / Rumbo al Caribe: las playas concentran más de la mitad de los viajes durante los puentes festivos

Rumbo al Caribe: las playas concentran más de la mitad de los viajes durante los puentes festivos

Para quienes buscan sol, arena y mar, el panorama es sumamente claro: los destinos de playa concentran el 51.40% de las reservas totales de esta temporada.

Mujer disfrutando la playa con Isla Fuerte de fondo.jpg
Fotos: La Playita Isla Fuerte Facebook / Lexica
Por: Patricia González
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

Agosto de 2026 ha comenzado con una fuerza asombrosa en el sector turístico de Colombia, registrando un crecimiento superior al 54.72% en ventas en comparación con el mismo período del año anterior.

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Los viajeros colombianos están demostrando un ferviente deseo de aprovechar al máximo los puentes festivos del mes, motivados principalmente por el hecho de que no habrá otro fin de semana largo de descanso sino hasta mediados de octubre.

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El Caribe y los destinos de playa: los reyes indiscutibles

Para quienes buscan sol, arena y mar, el panorama es sumamente claro: los destinos de playa concentran el 51.40% de las reservas totales de esta temporada.

El Caribe se consolida como el gran protagonista, liderando las preferencias de los turistas.

Dentro de los destinos favoritos de los viajeros, Punta Cana (República Dominicana) se posiciona en el primer lugar del Top 5 de preferencias, seguido de cerca por joyas nacionales e internacionales como Cartagena, Santa Marta, San Andrés y Cancún (México).

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De acuerdo con Daniel Figueroa, gerente comercial de Viajes Falabella, los colombianos están planificando sus escapadas con mayor anticipación, aprovechando inteligentemente los puentes festivos y la baja del dólar para disfrutar de viajes tanto dentro como fuera del país.

Cartagena, Colombia
Cartagena, Colombia
Foto: AFP

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Este comportamiento refleja una demanda sólida por parte de un turista que prioriza las experiencias de viaje sobre todas las cosas.

La alternativa urbana: Cultura y gastronomía en el interior

Aunque la brisa marina cautiva a la mayoría, las grandes ciudades no se quedan atrás en el interés de los colombianos. En el ámbito nacional, urbes como Bogotá y Medellín se alzan como opciones muy atractivas fuera del circuito tradicional de playas.

Ambas metrópolis mantienen un importante flujo de búsquedas gracias a su vibrante oferta cultural, exquisita gastronomía, opciones de entretenimiento y eventos de primer nivel.

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Para quienes aún están decidiendo su próxima escapada, existen variadas alternativas diseñadas en formato de paquete (vuelo y hotel) que han capturado la atención este mes:

  • Punta Cana, República Dominicana: Una escapada de 4 días y 3 noches para 2 personas, saliendo de Bogotá con alojamiento todo incluido, se encuentra desde los 3.432 dólares.
  • Cartagena: Partiendo desde Medellín, un paquete de 3 días y 2 noches para 2 personas en hotel de 4 estrellas con desayuno incluido está disponible desde $1’811.052.
  • San Andrés: Con salida desde Bogotá, hay opciones todo incluido de 3 días y 2 noches para 2 personas desde $3’944.654.
  • Cancún, México: Con escala en Panamá, un paquete de 4 días y 3 noches para 2 personas (all inclusive de 5 estrellas) parte desde los 1.872 dólares
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