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Guía para viajeros: recomendaciones imprescindibles para un bronceado uniforme y duradero

Lo que muchos viajeros ignoran es que la duración de ese brillo no depende solo de las horas bajo el sol, sino de lo que ocurre después de la exposición.

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Persona tomando el sol en una playa.
Foto: creada con IA, Gemini.
Por: Patricia González
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

Para cualquier entusiasta del turismo, no hay mejor "souvenir" de una escapada bajo el sol que una piel radiante y dorada. Sin embargo, el regreso de las vacaciones suele traer una pequeña decepción: ese tono que lucía perfecto frente al mar empieza a desvanecerse apenas desempacamos la maleta.

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Lo que muchos viajeros ignoran es que la duración de ese brillo no depende solo de las horas bajo el sol, sino de lo que ocurre después de la exposición.

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El secreto para evitar que el bronceado desaparezca rápidamente reside en la hidratación profunda. Cuando la piel pierde agua, se reseca y se descama, eliminando de forma acelerada las células superficiales que contienen la melanina.

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Personas tomando el sol en una playa.
Foto: creada con IA, Gemini.

Por ello, los productos aftersun han evolucionado de ser simples lociones refrescantes a verdaderos tratamientos reparadores. Expertos en cosmética natural destacan ingredientes innovadores como la eritrulosa, un componente derivado del azúcar que proporciona un efecto de bronceado gradual y natural.

Al combinarlo con extractos como el del alga porphyridium cruentum, se estimulan los mecanismos naturales que mantienen el tono de la piel por más tiempo.

Otros aliados esenciales para el viajero son el aceite de burití por su poder antioxidante, el aceite de semillas de higo chumbo por su capacidad regeneradora y el infaltable ácido hialurónico para retener la humedad.

Mujer disfrutando de la playa.
Imagen de referencia.
Foto: Pexels.

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Hábitos del viajero para una piel radiante

Más allá de las cremas, la rutina diaria es vital. Se aconseja evitar las duchas excesivamente calientes, ya que resecan la piel, y secarse con la toalla dando toques suaves en lugar de frotar con fuerza.

Asimismo, una alimentación rica en betacarotenos y vitaminas C y E ayuda a sostener el color desde el interior. Un consejo que suele pasar desapercibido es realizar una exfoliación antes del viaje y no después; esto prepara la piel para un bronceado más uniforme y duradero.

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