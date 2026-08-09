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Blu Radio  / Turismo  / Dónde tener una cita romántica: los mejores restaurantes para conquistar en Bogotá

Dónde tener una cita romántica: los mejores restaurantes para conquistar en Bogotá

Descubra los espacios ideales de la capital para disfrutar de cenas largas, coctelería de autor y veladas inolvidables en pareja.

Pareja en cena romantica
Pareja en cena romantica
Magnific
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de ago, 2026

La vida nocturna en Bogotá vive una inesperada transformación donde la rumba tradicional abre paso a cenas sin afán y sobremesas inolvidables. Cada vez son más los visitantes que buscan experiencias culinarias completas, donde la prioridad sea conversar, disfrutar de una coctelería impecable y deleitarse con entornos pensados para conectar en pareja.

En este escenario, la oferta capitalina se consolida con alternativas de alto nivel para quienes planean una cita memorable. Desde miradores en la montaña hasta terrazas cosmopolitas y rincones románticos, la escena gastronómica se afianza como el destino preferido para celebrar el amor a la luz de las velas.

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Esta es Cabrera: el restaurante para conquistar al amor de su vida

Restaurante Cabrera
Restaurante Cabrera
Suministrado

El cambio en las preferencias del público responde a la búsqueda constante de confort y vivencias diferenciadoras. Como bien lo explica Jamal Mustafa, socio fundador del restaurante Cabrera: "Las personas valoran mucho más la calidad del tiempo que comparten y buscan lugares donde puedan comenzar y terminar la noche sin necesidad de cambiar de sitio". En este establecimiento, la propuesta integral de cocina de autor, ambiente acogedor y licores seleccionados logra que la mesa sea el centro absoluto de la velada.

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Esta tendencia evidencia cómo el público actual prefiere invertir en hospitalidad y buen servicio para prolongar la estadía por horas. La iluminación, la música y la ambientación se combinan para elevar el valor de la visita y crear una velada mágica.

Estas son otras opciones de restaurante para la cita perfecta

Para quienes desean explorar escenarios románticos con encanto único en la ciudad, existen paradas imperdibles que complementan la noche:

  • Restaurante Casa San Isidro: En la cima del cerro de Monserrate, evoca la elegancia colonial con vista a la ciudad iluminada; ofrece cocina francesa y de mar, piano en vivo e iluminación tenue a las velas.
  • Astoria Rooftop: En el piso 15 cerca de la Zona T, este restaurante terraza destaca por su diseño cosmopolita, vista panorámica al *skyline* nocturno, propuesta internacional y coctelería sofisticada.
  • Storia D'Amore: Referente italiano en la Zona T con una cuidada decoración floral, especializado en pastas artesanales, pizzas gourmet y vino en un ambiente cálido e íntimo.
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