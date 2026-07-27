Barranquilla tendrá nuevo atractivo turístico: abren licitación para malecón en Boca de Ceniza

El punto exacto en el Atlántico en el que se encuentran el río Magdalena y el Mar Caribe, conocido como Bocas de Ceniza, está muy cerca de recibir un gran impulso turístico tras abrirse la licitación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) que dará lugar a la construcción del Corredor Turístico del Tajamar, la nueva apuesta del alcalde Alejandro Char para Barranquilla.

La noticia fue confirmada en la noche de este lunes por las redes sociales del mismo mandatario, en las que escribió que la renovación para la playa “Puerto Mocho fue solo el comienzo”. “Muy pronto, con el Corredor Turístico del Tajamar de Bocas de Ceniza, vamos a devolverle todo lo que durante décadas nos ha dado, para que siga creciendo con nuestra ciudad”, fueron sus palabras.

El proyecto, según el alcalde Alejandro Char, consta de una inversión de $380 mil millones para recuperar cerca de 5 kilómetros del Tajamar.

“Hoy damos un paso más para hacer realidad este sueño: ya está abierta en SECOP la licitación pública. Con una inversión de $380 mil millones, recuperaremos cerca de 5 kilómetros del Tajamar para que Barranquilla, Colombia y el mundo entero no solo vengan a contemplar esta maravilla natural, sino a recorrerla y vivir, como nunca antes, el encuentro de nuestro majestuoso río Magdalena con el mar Caribe”, se puede leer en la comunicación.



La Alcaldía de Barranquilla abrió la licitación pública para realizar un malecón turístico en Bocas de Ceniza, punto de desembocadura del río Magdalena en el Mar Caribe. Las obras, que además contemplan la instalación de un gran faro, estiman una inversión de $380 mil millones. pic.twitter.com/9ht1Lud285 — Blu Caribe (@BLUCaribe) July 28, 2026

Allí habrá una playa, espacios de comercio en el Mercado del Mar, la Estación de tren La Virgen, que tendrá un recorrido hasta la punta del Malecón, y un faro que dará la bienvenida a quienes lleguen hasta Bocas de Ceniza.

“¡Barranquilla no solo está de cara a su río y su mar. Ahora le abrirá al mundo la grandeza de este encuentro!”, finalizó el mandatario barranquillero.