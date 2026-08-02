El histórico pueblo antioqueño al que se tragó un ‘dragón’: es sitio turístico cerca de Medellín

A unas dos horas de Medellín se encuentra uno de los destinos turísticos más visitados de Antioquia, un lugar rodeado de agua, montañas e islas que esconde una historia tan sorprendente como misteriosa: la de un pueblo que, según una antigua leyenda, terminó siendo devorado por un enorme ‘dragón’.

Se trata de El Peñol, municipio que quedó marcado para siempre por la construcción del embalse que hoy comparte protagonismo turístico con Guatapé. Bajo las aguas quedó el antiguo pueblo, conocido como el Viejo Peñol, mientras sus habitantes fueron trasladados a un nuevo asentamiento.

Pero mucho antes de que el agua cubriera el territorio, una particular profecía habría quedado en la memoria de los habitantes de la región. Según una leyenda recopilada por el Museo Histórico de El Peñol, el sacerdote José Dolores Giraldo habría advertido que "un dragón se tragará a El Peñol".

¿Cuál es la leyenda con el embalse Guatapé-El Peñol?

El relato aparece en el libro Los seres fantásticos del Viejo Peñol, una publicación dedicada a preservar parte de la tradición oral y las historias populares de este municipio antioqueño.



De acuerdo con esta versión, el sacerdote estuvo relacionado a comienzos del siglo XX con un proyecto para construir un poblado en el sector de la Piedra de El Marial, que habría sido bautizado como Marialía. La iniciativa, sin embargo, no habría logrado consolidarse.

La tradición cuenta que las construcciones levantadas en el lugar fueron afectadas en varias ocasiones por fenómenos naturales, entre ellos la caída de rayos. En medio de estas dificultades habría surgido la misteriosa frase que quedó grabada en la memoria colectiva: un dragón se tragaría a El Peñol.

La propia publicación del Museo Histórico de El Peñol señala que este episodio pertenece a la tradición oral y que la profecía no aparece registrada de esa manera en el diario personal del sacerdote. Por ello, la historia se mantiene como una leyenda transmitida de generación en generación.

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Décadas más tarde, la construcción del proyecto hidroeléctrico transformó por completo el paisaje. Las aguas represadas cubrieron buena parte del territorio donde estaba el antiguo municipio y obligaron al traslado de sus habitantes hacia el nuevo asentamiento de El Peñol.

Para muchos pobladores, aquel acontecimiento fue interpretado como el cumplimiento de la antigua profecía. El agua había cubierto el Viejo Peñol y, simbólicamente, el ‘dragón’ finalmente se había tragado al pueblo.

La historia adquirió todavía más fuerza por la particular geografía del embalse. Sus numerosas islas, penínsulas y brazos de agua forman una silueta irregular que, vista desde determinados puntos y especialmente desde el aire, algunas personas interpretan como la figura de un enorme dragón.

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Así, la leyenda terminó fusionándose con el paisaje que hoy atrae a miles de turistas. Lo que para algunos es simplemente la forma caprichosa del embalse, para otros representa la imagen del mítico animal que habría cumplido la profecía.

Lo cierto es que el antiguo pueblo de El Peñol ya no existe como era antes de la construcción del embalse. Sus habitantes fueron trasladados y el territorio que alguna vez ocuparon quedó bajo las aguas, convirtiéndose con el paso de los años en uno de los principales atractivos turísticos de Antioquia.

Hoy, el embalse es visitado por viajeros que llegan desde Medellín y otras ciudades para disfrutar de sus paisajes, recorrer sus aguas y conocer lugares emblemáticos como la Piedra de El Peñol y el municipio de Guatapé.