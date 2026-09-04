Dos cantantes antioqueños abrirán conciertos de Arcángel en Medellín

SonJey y Jherger, dos artistas antioqueños y ganadores de La Nave, fueron elegidos para abrir los conciertos de Arcángel en Medellín, que se realizarán este 4 y 5 de septiembre en el Estadio Atanasio Girardot. Los jóvenes talentos se presentarán ante más de 40.000 espectadores.

La oportunidad representa un importante impulso para las carreras de SonJey y Jherger, quienes pasaron de desarrollar sus proyectos musicales en diferentes territorios de Antioquia a compartir escenario con una de las figuras internacionales más reconocidas del género urbano.

Yeison Martínez Ortíz, conocido artísticamente como SonJeyMusic, es oriundo de Vigía del Fuerte y llegará al escenario del Atanasio Girardot con una propuesta influenciada por los sonidos del afrobeat. El artista fue ganador de la segunda temporada de La Nave.

Por su parte, Santiago Zuluaga Hoyos, conocido como Jherger, nació en El Santuario y representará la fuerza y autenticidad del rap antioqueño. El artista se convirtió en ganador de la tercera temporada de La Nave y ahora tendrá la posibilidad de mostrar su propuesta frente a miles de asistentes.



La selección de los dos artistas surgió a partir de una convocatoria pública de La Nave, plataforma del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia que busca descubrir, formar, visibilizar y proyectar el talento musical de las diferentes regiones del departamento.

En esta oportunidad, el público tuvo la última palabra. A través de la cuenta oficial de Instagram de La Nave, los seguidores fueron invitados a participar mediante comentarios y menciones para elegir a los artistas que tendrían la oportunidad de abrir los conciertos de Arcángel en Medellín.

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La convocatoria alcanzó cifras destacadas en redes sociales, con más de 283.000 comentarios y 421.000 visualizaciones. La masiva participación permitió definir a SonJey y Jherger como los artistas que llegarán al escenario del Estadio Atanasio Girardot.

El anuncio de los ganadores fue realizado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el director del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Roberto Rave Ríos. La decisión marca un nuevo hito para La Nave y para los artistas que hacen parte de esta plataforma.

La participación de SonJey y Jherger en el concierto de Arcángel refleja el propósito de La Nave de conectar a los artistas de los territorios con nuevas oportunidades y escenarios. La plataforma actualmente avanza en su quinta temporada.

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De acuerdo con las cifras entregadas por la iniciativa, La Nave suma 2.235 artistas inscritos y formados, 833 ganadores de convocatorias y presencia en las nueve subregiones de Antioquia. Estos resultados evidencian el alcance que ha tenido el programa en el departamento.

Para SonJey y Jherger, su presentación en el Atanasio Girardot de Medellín representa uno de los momentos más importantes de sus carreras. Ambos artistas comenzaron su recorrido desde los territorios y ahora tendrán la oportunidad de presentarse ante miles de personas.