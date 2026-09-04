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Deporte, música y trova: estos son los planes culturales para este fin de semana en Antioquia

Por la Maratón Medellín, la ciudad tendrá cierres viales en la mañana tanto del sábado como del domingo.

Festival de la Trova.jpg
Trovadores, referencia.
Foto: Alcaldía de Medellín
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de sept, 2026

Deporte, música y trovas hacen parte de la agenda cultural en el departamento de Antioquia para este fin de semana, que tendrá sus principales eventos en Medellín, con espacios para toda la familia.

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Uno de los planes en la capital antioqueña será hoy, desde las 7 de la noche, en el teatro El Tesoro, la noche de Jaz, Blues y Soul, con presentaciones de artistas de Estados Unidos. El repertorio incluye clásicos como Misty, How High the Moon, At Last, Summertime y God Bless the Child, entre otras piezas representativas del jazz, el blues y el soul.

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"Tendremos aquí en nuestro escenario a las artistas estadounidenses Gillian Harrison Jones y Sandy Lomax, acompañadas por la Big Band de Medellín bajo la dirección del maestro Jaime Uribe", detalló Alejandro Vallejo, director del teatro.

Para los que disfrutan la trova, en el Centro de Experiencias de San Diego, mañana sábado, se desarrollará el segundo Festival de Trova a Verso Limpio.

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"Reúne a nueve trovadores, entre ellos reyes nacionales de la trova, compartiendo, viviendo este momento de tradición oral de la improvisación en familia", indicó Jhon Jairo Londoño, conocido como 'Fosforito'.

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Por otra parte, este sábado comenzará, en la Unidad Deportiva de Belén, en Medellín, el tercer Torneo de Bolos de Villada con los Medios. Finalmente, este fin de semana también se correrá la Maratón Medellín, con la distancia de 5 kilómetros el sábado y 10, 21 y 42 kilómetros el domingo, evento que generará diversos cierres viales.

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