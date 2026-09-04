Más de 60 % de centros estéticos inspeccionados en Antioquia ni siquiera tienen registro en REPS

Un panorama preocupante en las instituciones que realizan cirugías estéticas dieron a conocer las autoridades departamentales, que entre el 1 de enero y el 30 de agosto de 2026, analizaron 70 casos relacionados con la prestación de estos servicios.

Según la Secretaría de Salud, del total de los centros analizados el 64,5 % correspondía a instituciones que no contaban con inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), requisito crucial para su operación. Tras las inspecciones, este año la autoridad sanitaria realizó el cierre de 17 establecimientos en diferentes municipios, en especial en los municipios de Medellín, Envigado y Bello.

A la situación se suma otro alarmante hallazgo: durante el proceso de verificación, las autoridades evidenciaron que algunos de estos establecimientos ya no se encontraban prestando sus servicios en los puntos físicos identificados. Sin embargo, a partir de información suministrada por la comunidad, se conoció que algunos continuarían ofertando procedimientos invasivos bajo la modalidad de atención domiciliaria.

Ante esta situación, la secretaria de Salud e Inclusión Social, Alma Solano Sánchez, reiteró que bajo ninguna razón se deben hacer estos procedimientos en una vivienda.



"Es la alerta que queremos generar hoy. La prestación de servicios de salud estéticos debe realizarse en centros habilitados con unas condiciones mínimas de habilitación para garantizar seguridad y que sean ascépticos y sanitarios. Realizar estos procedimientos en las casas pone en riesgo a los pacientes riesgos de infección, de complicaciones que no puedan ser manejadas porque no cuentan con los equipos suficientes", expuso Solano.

Por lo pronto, la Gobernación de Antioquia anunció que intensificó las acciones de inspección, vigilancia y control sobre establecimientos y personas relacionadas con la prestación de servicios estéticos, además de que continuará realizando búsqueda activa y permanente en los diferentes municipios del departamento, para identificar situaciones que puedan representar un riesgo para la salud.

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La ciudadanía puede reportar cualquier situación de alerta a través de la página web dssa.gov.co, la línea de atención a la ciudadanía 01 8000 41 9000 o a través del WhatsApp 604 409 9000.