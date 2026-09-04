Más de 50 incendios forestales consumieron 17 hectáreas durante agosto en Medellín

La emergencia más reciente se registró en San Sebastián de Palmitas, dentro del Distrito Regional de Manejo Integrado, donde una conflagración arrasó 10 hectáreas de vegetación nativa en un área protegida regional.

A esto se suman las emergencias ocurridas en los cerros de Las Tres Cruces y La Asomadera, que dejaron otras siete hectáreas destruidas, afectando principalmente especies arbóreas nativas y zonas de amortiguación ambiental como la quebrada El Encanto.

Las autoridades ambientales destacaron que por el caso del incendio en La Asomadera, registrado el pasado 15 de agosto, se logró la captura de una persona presuntamente responsable de iniciar el fuego.

Según Marcela Ruiz, secretaria de Medio Ambiente, en lo corrido del año, se han atendido alrededor de 5.000 emergencias, de las cuales más de 150 corresponden a incendios forestales, con un repunte significativo de 53 casos concentrados sólo durante el mes de agosto debido a la temporada de menos lluvias.



"En todos nosotros está cuidar y proteger esa gran oportunidad de adaptarnos mejor y ser más resilientes frente a los fenómenos de la variabilidad y el cambio climático. Todos somos responsables de la gestión del riesgo y de reducir y evitar que sucedan incendios que pongan en riesgo nuestra vida y la de los ecosistemas de nuestra ciudad", afirmó.

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Ante este panorama, la Alcaldía de Medellín recordó que actualmente se protegen más de 4.000 hectáreas de ecosistemas estratégicos, por lo que reiteraron un llamado urgente a la ciudadanía para evitar quemas y reportar de manera oportuna cualquier columna de humo en los cerros y reservas naturales.