Hallan muerto en accidente de tránsito a argentino que estaba desaparecido en Medellín

Pablo Emilio Carrizo, ciudadano argentino que permanecía desaparecido en Medellín desde el pasado 20 de agosto, fue hallado muerto en el departamento de Córdoba, luego de un accidente de tránsito ocurrido en la vía a Montería, entre los municipios de Buenavista y La Apartada.

La información fue confirmada por Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, quien había acompañado el proceso de búsqueda del extranjero.

A través de sus redes sociales, el funcionario lamentó el fallecimiento y expresó:

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del ciudadano argentino Pablo Emilio Carrizo, quien residió en nuestro país y mantuvo un estrecho vínculo con nuestra ciudad. Extendemos nuestras más sinceras condolencias, solidaridad y acompañamiento a su hija, exesposa, familiares y seres queridos en este difícil momento”.



Carrizo se desempeñaba como consultor de restaurantes y hoteles y, de acuerdo con la información conocida durante su búsqueda, tenía actividades profesionales y de negocios entre Medellín y Bogotá. El argentino había sido visto por última vez en el sector de El Poblado, en Medellín, después de salir de una asesoría.

Tras perder contacto con él, sus familiares alertaron a las autoridades, pues Carrizo dejó de responder llamadas y mensajes. Su exesposa, quien reside en Cartagena y es madre de su hija, también intentó establecer comunicación con el hombre y consultó con amigos y conocidos para conocer su paradero.

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Durante las dos semanas de búsqueda, las autoridades intentaron reconstruir los movimientos del ciudadano argentino después de su salida de El Poblado y determinar si había permanecido en Medellín o se había desplazado hacia otra ciudad.

De manera preliminar, la información apunta a que Carrizo se dirigía a la ciudad de Cartagena, donde viven su hija y exesposa, cuando habría sufrido el accidente de tránsito que terminó con su vida. Las autoridades adelantan las actuaciones correspondientes para establecer plenamente las circunstancias del siniestro vial.

