Alcalde de Medellín advierte: sin ahorro de agua, habrá racionamiento en otros sectores

Tras incumplimiento en meta de ahorro de agua durante primer día, el alcalde Federico Gutiérrez lanzó ultimátum: racionamientos no solo podrían regresar al nororiente de Medellín, sino que podrían extenderse a otra zonas de la ciudad. Niveles de embalses siguen abajo de los esperado por menos lluvias

Un balance desfavorable durante la primera jornada de ahorro de agua generalizado en la ciudad de Medellín sigue encendiendo las alarmas en las autoridades quienes advierten los racionamientos como casi única alternativa ante la escasez del líquido.

El aumento de consumos y un panorama sin lluvias está afectando el embalse de Piedras Blancas, el cual surte el sistema de acueducto del nororiente y el centro de la ciudad. Si la condiciones climáticas no favorecen las lluvias y no se cumplen las metas de ahorro diario por inmueble entre los 70 y 92 litros de agua por hogar o negocio, la medida podría impactar a toda la capital antioqueña.

Así lo advirtió el alcalde Federico Gutiérrez quien explicó que si los consumos se mantienen, en el caso de Piedras Blancas no habría garantía de agua para más de 15 días.



“Si en los próximos días no se tiene un ahorro sustancial y empezamos a ver que no solo no hay aporte de lluvias o afluentes que llegan hasta Piedras Blancas o hasta La Fe o hasta Río Grande 2, lo que va a tener que hacer Empresas Públicas de Medellín sí o sí es seguir haciendo los cortes sectorizados de acuerdo al nivel de los embalses por cada una de las zonas que surten la ciudad de Medellín para no quedarnos sin agua”, dijo.

Las recomendaciones para la ciudadanía siguen siendo tener duchas más cortas, cerrar las llaves mientras se cepillan los dientes, no lavar vehículos con manguera y reutilizar el agua siempre que sea posible. Todos podemos aportar.

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Según estimaciones de las autoridades ambientales se estima la fase más crítica de El Niño durante los últimos tres meses de 2026 e inicios del próximo año, panorama que también podría afectar la capacidad de generar energía.