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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Autoridades buscan a Pablo Emilio Carrizo, argentino desaparecido en Medellín

Autoridades buscan a Pablo Emilio Carrizo, argentino desaparecido en Medellín

Por ahora no se tiene información sobre el paradero del extranjero que fue visto por última vez hace dos semanas.

Desaparecido en Medellín.
Ciudadano argentino desaparecido en Medellín.
Suministrada
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

En Medellín ya se activaron todos los protocolos necesarios para poder hallar o encontrar información sobre Pablo Emilio Carrizo, un ciudadano argentino que se desempeña como consultor de restaurantes y hoteles y del cual no se sabe nada desde el 20 de agosto.

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Lo que se ha podido conocer hasta el momento es que el extranjero fue visto por última vez en el exclusivo sector de El Poblado saliendo de una asesoría y desde ese momento no se sabe nada de Carrizo.

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La alerta la arrojó la familia del argentino que no volvió a recibir llamadas ni mensajes del hombre que, según información de su entorno más cercano, se movía por negocios entre las ciudades de Medellín y Bogotá.

Tras varias horas de la desaparición de Carrizo, la exesposa del extranjero que reside en Cartagena no pudo encontrar razón alguna del padre de su hija ni con los amigos del hombre ni con ninguna persona cercana a él.

Por ahora, las autoridades en la capital de Antioquia intentan establecer el recorrido que hizo el hombre tras salir de su asesoría y si el último contacto que puedan establecer fue en Medellín o, quizás, salió de la ciudad.

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Además, se espera que las entrevistas con las últimas personas que vieron a Carrizo sean la base para poder determinar qué pudo haber pasado con el extranjero que cumple 15 días desaparecido.

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