Capturaron a los agresores de personal médico en el Hospital General de Medellín

Una grave agresión contra integrantes de la misión médica y personal de apoyo se reportó en el Hospital General de Medellín, cuando familiares de un paciente fallecido recurrieron a la violencia en el centro asistencial.

De acuerdo con un comunicado emitido por la institución, los hechos ocurrieron en el quinto piso de la Torre Norte, mientras los trabajadores cumplían con sus labores asistenciales.

"Desencadenada por el fallecimiento de una paciente en protocolo de fin de vida. Infortunadamente, esto llevó a los familiares a atacar a nuestro equipo asistencial y de apoyo. Tuvimos que activar protocolos de seguridad, hacer un llamado a la fuerza pública, quien atendió esta necesidad", indicó la doctora Nadia Guevara, subgerente asistencial del Hospital General de Medellín.

Según informó el Hospital General de Medellín, la respuesta involucró a los equipos asistenciales, administrativos, jurídicos y de seguridad. Como resultado del procedimiento de las autoridades, fueron capturadas en el lugar varias personas señaladas como presuntas responsables de la agresión.



La institución señaló que los trabajadores afectados recibieron atención médica y primeros auxilios psicológicos tras el episodio. De manera paralela, el personal asistencial brindó acompañamiento y contención a la familia del paciente fallecido.

El Hospital General de Medellín rechazó de manera categórica cualquier manifestación de violencia, amenaza o agresión contra quienes trabajan en la atención y cuidado de los pacientes.