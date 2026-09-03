En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ministerio de Educación
Jonathan Meléndez
Fenómeno de El Niño
Millonarios
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturaron a los agresores de personal médico en el Hospital General de Medellín

Capturaron a los agresores de personal médico en el Hospital General de Medellín

La institución señaló que los trabajadores afectados recibieron atención médica y primeros auxilios psicológicos tras el episodio.

Hospital General de Medellín.
Hospital General de Medellín
Foto: www.hgm.gov.co
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

Una grave agresión contra integrantes de la misión médica y personal de apoyo se reportó en el Hospital General de Medellín, cuando familiares de un paciente fallecido recurrieron a la violencia en el centro asistencial.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

De acuerdo con un comunicado emitido por la institución, los hechos ocurrieron en el quinto piso de la Torre Norte, mientras los trabajadores cumplían con sus labores asistenciales.

Últimas noticias

316666_Abuso sexual // Foto: AFP, imagen de referencia
Antioquia

Piden extradición para mujeres señaladas de comercializar contenido sexual de sus bebés en Medellín

Billetes de 50.000 pesos colombianos.
Antioquia

Condenan a 14 años de prisión a extesorero de Apartadó por desfalco de más de $3.500 millones

"Desencadenada por el fallecimiento de una paciente en protocolo de fin de vida. Infortunadamente, esto llevó a los familiares a atacar a nuestro equipo asistencial y de apoyo. Tuvimos que activar protocolos de seguridad, hacer un llamado a la fuerza pública, quien atendió esta necesidad", indicó la doctora Nadia Guevara, subgerente asistencial del Hospital General de Medellín.

Según informó el Hospital General de Medellín, la respuesta involucró a los equipos asistenciales, administrativos, jurídicos y de seguridad. Como resultado del procedimiento de las autoridades, fueron capturadas en el lugar varias personas señaladas como presuntas responsables de la agresión.

La institución señaló que los trabajadores afectados recibieron atención médica y primeros auxilios psicológicos tras el episodio. De manera paralela, el personal asistencial brindó acompañamiento y contención a la familia del paciente fallecido.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El Hospital General de Medellín rechazó de manera categórica cualquier manifestación de violencia, amenaza o agresión contra quienes trabajan en la atención y cuidado de los pacientes.

Relacionados

Medellín

Alcaldía de Medellín

Salud

Publicidad

Publicidad

Publicidad