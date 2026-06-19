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Hospital General de Medellín suspende atención a usuarios de Asmet Salud y Fomag por deudas

La decisión del centro asistencial se conoce pocos días después de acciones similares para afiliados de Nueva EPS, Coosalud y Comfachocó.

Hospital General de Medellín.jpg
Hospital General de Medellín
Cortesía.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 19 de jun, 2026

Los problemas financieros son nuevamente noticia en el Hospital General de Medellín que anunció el cese de atención a partir del 22 de junio para los personas que reciben su atención médica del FOMAG y de Asmet Salud EPS debido a las millonarias deudas que se tienen con el hospital.

Hasta ahora se ha podido conocer que hasta el 31 de mayo, el FOMAG le adeudaba al Hospital General de Medellín cerca de 1.600 millones de pesos, mientras que la cartera con Asmet Salud llega a los 3.500 millones de pesos, deuda que hace inviable la atención de sus usuarios en el centro hospitalario.

Pese a la restricción de atención para los pacientes, el Hospital General de Medellín informó que la atención de las urgencias sí seguirán siendo garantizados. En un comunicado el hospital advirtió que, “estos incumplimientos en los pagos pactados afectan de manera grave el flujo de caja y ponen en riesgo la prestación oportuna y continua de los servicios de salud”.

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Justamente hace una semana ya se había restringido la atención a usuarios de Comfachocó que adeudaba para mayo cerca de 2.000 millones de pesos, misma situación que correrían los afiliados de la Nueva EPS que tiene pendientes alrededor de 5.000 millones de pesos en cartera.

La situación, que solo hasta mayo suman más de 12.000 millones de pesos, pone en riesgo la atención de otras EPS por lo que ha sido necesario tomar la decisión de cesar la atención de las personas como empezó hace unas semanas con los usuarios de Coosalud.

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