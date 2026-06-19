Concejales de Medellín denuncian que combos delincuenciales estarían intimidando para segunda vuelta

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, concejales de Medellín denuncian presiones de grupos delincuenciales en varias comunas para votar a favor de Iván Cepeda. Cabecillas recluidos en la cárcel de Itagüí estarían tras estas intimidaciones.

Los cuatro concejales reiteraron que las diferencias políticas nunca pueden convertirse en factores que pongan en riesgo la seguridad de quienes ejercen cargos de elección popular y hacen un llamado para que se brinden todas las garantías para el ejercicio democrático en la capital de Antioquia.

Estos miembros del cabildo municipal advierten que uno de los líderes de una estructura criminal, que tiene a su cargo las comunas 8, 9 y 10, no solo ha seguido a los cuatro cabildantes, sino que además en otras comunas como la 3, representantes comunales de los concejales no han podido ingresar a estos barrios a hacer campaña por Abelardo De la Espriella.

El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, explicó cómo se han presentado las presiones: “Que el día de ayer recibimos la información de uno de nuestros líderes en la comuna 3 de Manrique que no lo dejan hacer campaña hasta que no hable con alias Douglas. Sino que en esta oportunidad tenemos nuevos hechos, no de amenazas, que aquí quiero que esto quede muy claro, sino de planificación de atentados en contra de tres concejales de Medellín”; aseveró.



Los concejales advierten que incluso desde la cárcel de Itagüí, los líderes de estructuras criminales que están detenidos ejercen presión para que se vote por Iván Cepeda. Incluso la concejal Claudia Carrasquilla señaló a la senadora Isabel Zuleta de estar presuntamente relacionada con estos hechos.

Resaltan que se está presionando a diversos grupos de ciudadanos para que voten el próximo domingo, en segunda vuelta, por el candidato que es muy afín con el actual Gobierno de Gustavo Petro.