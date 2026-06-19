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Capturaron en Medellín a hermanos que eran enlace entre el Clan del Golfo y el Cartel de Sinaloa

Los hombres, requeridos en extradición por Estados Unidos, estaban en Antioquia intentando comprar clorhidrato de cocaína para llevarla Centro y Norteamérica.

Hermanos Pacheco.jpg
Hermanos Pacheco capturados en Medellín.
Foto: Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 19 de jun, 2026

En una operación conjunta entre autoridades colombianas y estadounidenses, la Policía Nacional capturó en Medellín a dos ciudadanos extranjeros señalados de integrar una red de narcotráfico transnacional y requeridos por la justicia de Estados Unidos con fines de extradición.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados, identificados como los hermanos Pacheco, eran solicitados por la Corte del Distrito Sur de Ohio por presuntos delitos relacionados con el tráfico internacional de estupefacientes.

Las autoridades indicaron que ambos habrían desempeñado un papel clave como enlace entre organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en Colombia y estructuras que operan en otros países del continente.

Según el proceso investigativo, los extranjeros presuntamente coordinaban contactos y actividades con grupos delincuenciales asentados en Antioquia para facilitar el envío de grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.

El general William Castaño, director de Antinarcóticos, se refirió a la captura de los dos hombres que estaban en el departamento de Antioquia intentando establecer contactos criminales.

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"Para la coordinación de actividades relacionadas con la compra, transporte y envíos de cargamentos de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica, exactamente utilizando México hacia los Estados Unidos", explicó el uniformado.

Con este operativo, la Policía Nacional aseguró que continúa fortaleciendo las acciones orientadas a debilitar las capacidades logísticas, financieras y operativas de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

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