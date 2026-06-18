Procuraduría pidió a UNP acciones inmediatas para proteger a concejales de Medellín amenazados

Crece la preocupación en el Concejo de Medellín. Más de dos meses después de que se encendieran las alarmas por presuntas amenazas contra varios integrantes de la corporación, al menos cuatro de ellos continúan esperando medidas concretas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección, pese a las reiteradas solicitudes realizadas por autoridades locales y organismos de control.

Quien lo hizo en las últimas horas fue el alcalde Federico Gutiérrez, quien reveló un reciente oficio en el que la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos ordenó a la UNP iniciar una ruta de protección individual para los concejales y adoptar de manera inmediata medidas de protección eficaces.

“Al día de hoy, después de casi 2 meses de haber enviado la carta, no hemos recibido respuesta. En cambiola Fiscalía ya remitió a la UNP y hoy la Procuraduríale ordena al Gobierno nacional tomar las medidas de protección de manera inmediata y que informe sobre ellas”, destacó en su trino el mandatario de la capital antioqueña.

A la petición de carácter urgente ya se había sumado hace varias semanas uno de los concejales considerados en riesgo como Alejandro De Beodut, quien además actualmente preside la corporación.



"Seguimos esperando respuestas más contundentes y decisiones efectivas que permitan garantizar nuestra seguridad y la de nuestras familias. Esperamos que las autoridades nacionales entiendan la dimensión de lo que está ocurriendo. La defensa de la democracia no puede hacerse mientras quienes hacemos oposición y pensamos distinto tengamos que convivir diariamente con amenazas", explicó.

También los concejales Claudia Carrasquilla, Andrés Felipe Tobón y Andrés Felipe Rodríguez han reportado situaciones que, según han advertido, comprometen su seguridad y la de sus familias en medio del ejercicio de control político y de sus denuncias sobre distintos fenómenos de criminalidad en la ciudad.

La gravedad de la situación llevó incluso a que el Concejo de Medellín realizara una sesión reservada para abordar estos temas de seguridad personal.