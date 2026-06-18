Asesinaron a un menor de edad en Medellín: van más de 120 homicidios este año

Aunque el primer partido de la Selección Colombia se vivió en medio de la tranquilidad en Medellín, hubo un hecho que dejó una mancha en la ciudad y fue el asesinato de un hombre que fue baleado en el barrio Tejelo.

La situación, que es materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes, dejó a otro hombre herido, esto luego de que ambos fueran baleados por delincuentes que huyeron en un taxi.

Mientras que se busca a los responsables de este homicidio, también se avanzan en las pesquisas correspondientes para dar con la captura del asesino de un menor de edad de 17 años que fue apuñalado en el barrio Olaya Herrera.

El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, dio un reporte de cómo sucedió este hecho de intolerancia que hoy tiene al presunto responsable prófugo de la justicia.



"Se encontraba aproximadamente a dos cuadras de su residencia. Se generó un caso de intolerancia. Recibe una herida con arma cortopunzante en región del tórax. Se regresa nuevamente a su residencia y es auxiliado por familiares y por los vecinos del sector", indicó el uniformado.

Con estos dos hechos violentos, Medellín llegó a los 123 homicidios, 13 de ellos ocurridos durante este mes. Estas cifras dejan en evidencia un aumento de seis casos en los asesinatos respecto a junio del año anterior cuando apenas se reportaron 7 homicidios.