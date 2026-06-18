Tras más de 11 años de promesas y retrasos, hoy se inaugura en Medellín la Biblioteca Nororiental

Después de años de cierres, controversias técnicas, disputas contractuales y millonarias inversiones, la Biblioteca Nororiental, antes conocida como Biblioteca España, vuelve a abrir sus puertas este 18 de junio a la comunidad de la Comuna 1, que nunca dejó de reclamar su regreso.

La estructura, ubicada en el barrio Santo Domingo Savio y convertida desde su inauguración en 2007 en uno de los emblemas internacionales de la transformación urbana de Medellín, terminó convirtiéndose también en uno de los mayores dolores de cabeza para la ciudad.

Apenas unos años después de entrar en funcionamiento, comenzaron a evidenciarse problemas en su fachada y en diversos componentes constructivos. El deterioro fue avanzando hasta obligar a su cierre definitivo en 2015 por razones de seguridad.

A partir de entonces comenzó un largo recorrido de estudios técnicos, demandas, rediseños, revisiones estructurales y procesos administrativos que retrasaron durante años la recuperación de la obra. La intervención exigió una reconstrucción prácticamente integral, con refuerzos estructurales, nuevas fachadas, adecuaciones internas y mejoras urbanísticas en el entorno.



La recuperación del equipamiento cultural ha requerido inversiones superiores a los 40.000 millones de pesos y estuvo marcada por dificultades con contratistas, retrasos en la ejecución y nuevos procesos para garantizar la terminación de los trabajos. El alcalde Federico Gutiérrez destacó que, a pesar de la inauguración, aún en una de las cajas hacen falta algunos detalles de equipamiento.

"Es un logro muy importante para esta comunidad. Después de todo lo que ha pasado allá, por fin pondremos en funcionamiento la caja 1 y la caja 2, y la 3, que es donde queda el auditorio, prácticamente lista; le faltan unos temas de luz o unos sonidos, que estará lista funcionando en un mes", indicó el mandatario.

Además de la recuperación de un ícono arquitectónico de la ciudad, la renovada infraestructura beneficiará a más de 130.000 habitantes de barrios como Santo Domingo Savio, Popular y Andalucía.

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El lugar contará con una ludoteca para la primera infancia, sala de lectura infantil, interactivas para actividades educativas y tecnológicas, de exposiciones para muestras culturales y artísticas, auditorios multipropósito y salas de ensayo grupales e individuales para procesos musicales y culturales de la zona.