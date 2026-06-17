En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
#MundialEnBlu
La Ola Blu
Temblor
Beto Coral
Elecciones Presidenciales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Medellín, entre las 200 urbes en el mundo con olas de calor de altas temperaturas

Medellín, entre las 200 urbes en el mundo con olas de calor de altas temperaturas

Una investigación de la Universidad de Oxford analizó 205 metrópolis globales con más de un millón de habitantes, y ubicó a la capital de Antioquia en el puesto 172 por nivel de radiación.

fenómeno de El Niño.jpg
Fenómeno de El Niño.
Foto: AFP.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de jun, 2026

El estudio del centro de educación superior británica no solo mide las temperaturas, sino que las cruza con la vulnerabilidad social, económica y demográfica de cada población para calcular su riesgo real. Aunque Medellín es la cuarta ciudad colombiana en esta escala, su posición en el panorama global representa una alerta ineludible.

Daniel Ruiz Carrascal, coordinador del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) explicó lo que viene para la capital de Antioquia con la llegada del fenómeno de ‘El Niño’.

“Lo que le pedimos a la comunidad es que, primero, estén informados, y estén continuamente verificando la información que ponemos a disponibilidad de todos a través de nuestros canales oficiales para entender los impactos que podría tener para el territorio la afectación del niño en los dos meses”, señaló Ruiz Carrascal.

El aumento de las temperaturas en Medellín, que ha marcado récords por encima de los 33 grados centígrados desde mayo, no afecta a todos sus habitantes por igual, y se debe al “efecto isla de calor”, fenómeno térmico, en el cual, el exceso de urbanización, los materiales deficientes de las viviendas, la ubicación y la falta de zonas verdes crean “burbujas” de calor donde la temperatura es muy superior al promedio de la ciudad.

Lea también:

Capturado alias El Francés en Medellín.jpg
Antioquia

Cayó en Medellín 'El Francés', extranjero dedicado al tráfico de drogas desde Colombia a Europa

Extranjero capturado Medellín.jpg
Antioquia

Capturan en Medellín a extranjero que habría pagado $400.000 para tener relaciones con una menor

El informe académico también resalta la tesis que los científicos llevan años repitiendo, y es que el calor extremo mata más cuando coincide con pobreza, infraestructura débil y población envejecida. 

Análisis oficiales de 2023 señalaron que Medellín tiene 14 barrios de seis comunas con riesgo alto por las altas temperaturas.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Medellín

Fenómeno de El Niño

Valle de Aburrá

Cambio Climático

Publicidad

Publicidad

Publicidad