Medellín, entre las 200 urbes en el mundo con olas de calor de altas temperaturas

El estudio del centro de educación superior británica no solo mide las temperaturas, sino que las cruza con la vulnerabilidad social, económica y demográfica de cada población para calcular su riesgo real. Aunque Medellín es la cuarta ciudad colombiana en esta escala, su posición en el panorama global representa una alerta ineludible.

Daniel Ruiz Carrascal, coordinador del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) explicó lo que viene para la capital de Antioquia con la llegada del fenómeno de ‘El Niño’.

“Lo que le pedimos a la comunidad es que, primero, estén informados, y estén continuamente verificando la información que ponemos a disponibilidad de todos a través de nuestros canales oficiales para entender los impactos que podría tener para el territorio la afectación del niño en los dos meses”, señaló Ruiz Carrascal.

El aumento de las temperaturas en Medellín, que ha marcado récords por encima de los 33 grados centígrados desde mayo, no afecta a todos sus habitantes por igual, y se debe al “efecto isla de calor”, fenómeno térmico, en el cual, el exceso de urbanización, los materiales deficientes de las viviendas, la ubicación y la falta de zonas verdes crean “burbujas” de calor donde la temperatura es muy superior al promedio de la ciudad.



El informe académico también resalta la tesis que los científicos llevan años repitiendo, y es que el calor extremo mata más cuando coincide con pobreza, infraestructura débil y población envejecida.

Análisis oficiales de 2023 señalaron que Medellín tiene 14 barrios de seis comunas con riesgo alto por las altas temperaturas.