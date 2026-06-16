Capturan en Medellín a extranjero que habría pagado $400.000 para tener relaciones con una menor

Gracias a las denuncias de la comunidad, que reportaron la presencia del extranjero quien estaba en compañía de varias mujeres cuya apariencia física demostraban que eran menores de edad, agentes de la Policía de Infancia y Adolescencia hicieron la captura de este ciudadano estadounidense de 45 años.

El operativo se realizó en el conocido Parque Lleras, y tras las verificaciones, las mujeres que, en un principio, entregaron sus respectivos documentos de identidad para hacerse pasar como si fueran mayores de edad, se confirma que las cédulas de ciudadanía son falsas y que son menores de edad.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, destacó que luego del operativo que se adelantó con las autoridades competentes se confirmó que el extranjero estaba acompañado de tres adolescentes.

“Se pudo establecer, gracias a las verificaciones de la policía, que la menor de edad había sido contactada por este ciudadano estadounidense a través de una tercera persona para tener relaciones sexuales”, recalcó el funcionario.



Al comprobarse que las tres mujeres son menores de edad, una de 16 años, y las otras dos de 15 años, se activaron las rutas de protección y de cuidado, para el restablecimiento de derechos por parte de la Policía de Infancia, la Comisaría de Familia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

De acuerdo con registros de la Alcaldía de Medellín, del 2024 a la fecha han sido capturados 34 extranjeros por casos de abuso sexual, mientras que Migración Colombia informó que en lo corrido del año ya son 80 las personas a las que se les ha negado el ingreso al país, bajo esta causal, en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro.