En primera visita oficial como presidente, Abelardo De La Espriella estará en Desfile de Silleteros

La capital de Antioquia será la primera visita oficial de Abelardo De La Espriella como Presidente de Colombia luego de asumir la Jefatura de Estado el pasado viernes 7 de agosto, y lo hará en el marco del Desfile de Silleteros evento con el que clausura la Feria de las Flores.

La llegada del recién posesionado Jefe de Estado a Medellín está programada hacia el mediodía, cuando inicie el tradicional desfile, ya que en horas de la mañana estará en otro departamento del país.

“Nos confirmó que efectivamente va a estar el en el desfile de silleteros ya como Presidente de la República, su primera visita a Medellín y Antioquia ya como Jefe de Estado. Tengo entendido que él en las horas de la mañana va a estar en otro departamento, el mismo domingo, y arribará en horas de la tarde entre 2:00 p. m. y 3:00 p. m. a Medellín para asistir al desfile de silleteros”, señaló el concejal Alejandro de Bedout, en declaraciones al canal local Telemedellín.

La vista de Abelardo De La Espriella a la capital de Antioquia seda apenas 48 horas después de haber juramentado como Presidente de la República, y el Desfile de Silleteros será el primer acto público como Primer Mandatario de los colombianos.



Esta visita a Medellín, y en la que estará acompañado del Alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, y el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, tiene como marco el reciente traslado de 106 criminales de alta peligrosidad, entre ellos varios cabecillas de estructuras criminales, y que fueron ubicados en diferentes cárceles de máxima seguridad en el país.