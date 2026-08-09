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En primera visita oficial como presidente, Abelardo De La Espriella estará en Desfile de Silleteros

Su arribo a la capital de Antioquia será en horas de la tarde para participar en este evento, que es con el que se cierra la Feria de las Flores.

Abelardo De La Espriella y Ana Lucía Pineda
Abelardo De La Espriella y Ana Lucía Pineda
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de ago, 2026

La capital de Antioquia será la primera visita oficial de Abelardo De La Espriella como Presidente de Colombia luego de asumir la Jefatura de Estado el pasado viernes 7 de agosto, y lo hará en el marco del Desfile de Silleteros evento con el que clausura la Feria de las Flores.

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La llegada del recién posesionado Jefe de Estado a Medellín está programada hacia el mediodía, cuando inicie el tradicional desfile, ya que en horas de la mañana estará en otro departamento del país.

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“Nos confirmó que efectivamente va a estar el en el desfile de silleteros ya como Presidente de la República, su primera visita a Medellín y Antioquia ya como Jefe de Estado. Tengo entendido que él en las horas de la mañana va a estar en otro departamento, el mismo domingo, y arribará en horas de la tarde entre 2:00 p. m. y 3:00 p. m. a Medellín para asistir al desfile de silleteros”, señaló el concejal Alejandro de Bedout, en declaraciones al canal local Telemedellín.

La vista de Abelardo De La Espriella a la capital de Antioquia seda apenas 48 horas después de haber juramentado como Presidente de la República, y el Desfile de Silleteros será el primer acto público como Primer Mandatario de los colombianos.

Esta visita a Medellín, y en la que estará acompañado del Alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, y el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, tiene como marco el reciente traslado de 106 criminales de alta peligrosidad, entre ellos varios cabecillas de estructuras criminales, y que fueron ubicados en diferentes cárceles de máxima seguridad en el país.

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