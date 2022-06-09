El corregimiento de Santa Elena está de luto tras la muerte de Alejandro Grajales Alzate, de 15 años de edad, un joven reconocido en la comunidad del que no se tenían noticias desde el 4 de agosto.Según el reporte de las autoridades, el adolescente, también silletero, fue visto por última vez ese día en horas de la tarde, cuando se encontraba cerca del parqueadero Los Grajales acompañado de un perro.Quien confirmó el deceso fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.“Hoy nos invade una profunda tristeza. Toda mi solidaridad con su familia, vamos a acompañarlos y a brindarles la atención necesaria en este momento tan difícil”, indicó en su cuenta de X.Le puede interesar: Silleteros de Medellín: origen, evolución y significado cultural en AntioquiaPor su parte, la Corporación de Silleteros de Santa Elena anunció que rendirán un homenaje al joven en la versión 69 del Desfile de Silleteros, que se realizará este domingo 9 de agosto, pues era integrante de la familia Grajales Alzate, vivía en la vereda Mazo y era silletero de la categoría Junior.Una silleta de luto, cargada por un joven de su edad, así será recordado el joven en el emblemático desfile.Aunque esta vez no participaría de este certamen porque no clasificó, según la corporación, desde niño hizo parte del proyecto Silleteando Ando.“Durante toda su vida participó activamente en este proceso de formación, convirtiéndo en un ejemplo del relevo generacional que mantiene viva una de las manifestaciones culturales más representativas de nuestro país. Su partida enluta no solo a su familia, sino también a toda la comunidad silletera, que durante los últimos días permaneció unida con la esperanza de encontrarlo”, expresó en una carta Mauricio Londoño Ospina, presidente de la Asociación Gremial Silleteros de Santa Elena.