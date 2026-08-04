Sigue la fiesta en Medellín: las comunas se llenan de música, tablados y cultura este día

La Feria de las Flores continúa con su programación y este martes 4 de agosto los tablados son en las comunas. También hay espacios y homenajes culturales para toda la comunidad.

Panorama en las comunas

Para este martes, en la Comuna 3, Manrique, tablado en la Cancha El Jardín desde las 6:00 de la tarde y hasta la medianoche, con las presentaciones de la Orquesta EPM, El Tropicombo, las inigualables Jefas del Despecho, Arnold Moreno y Luis Miguel Fuentes.

Adicionalmente, la agenda cultural incluye presentaciones en la Comuna 6, Doce de Octubre. En la Cancha La Tinajita, la fiesta va de 7:00 de la noche a 1:00 de la madrugada con El Chuzo Parra y su nave, Camilo González, El Combo de las Estrellas, el sabor antillano del Grupo Caneo y el despecho de Alexis Escobar.



También, en el Parque de los Deseos, se presentará Gama Teatro, mientras que en Parques del Río comenzarán las presentaciones del grupo Kanguee y la Corporación Artística La Jarana. Además, no se nos puede olvidar el Parque Cultural Nocturno, que hoy trae una Noche de Homenaje al legendario Grupo Suramérica, de 6:00 de la tarde a 12:00 de la noche en Plaza Gardel.