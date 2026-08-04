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Sigue la fiesta en Medellín: las comunas se llenan de música, tablados y cultura este día

La programación continúa con espectáculos musicales descentralizados y actividades para toda la familia en distintos puntos de Medellín.

Seguridad durante la feria de las flores de Medellín.
Seguridad durante la feria de las flores de Medellín.
Alcaldía de Medellín
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 4 de ago, 2026

La Feria de las Flores continúa con su programación y este martes 4 de agosto los tablados son en las comunas. También hay espacios y homenajes culturales para toda la comunidad.

Panorama en las comunas

Para este martes, en la Comuna 3, Manrique, tablado en la Cancha El Jardín desde las 6:00 de la tarde y hasta la medianoche, con las presentaciones de la Orquesta EPM, El Tropicombo, las inigualables Jefas del Despecho, Arnold Moreno y Luis Miguel Fuentes.

Adicionalmente, la agenda cultural incluye presentaciones en la Comuna 6, Doce de Octubre. En la Cancha La Tinajita, la fiesta va de 7:00 de la noche a 1:00 de la madrugada con El Chuzo Parra y su nave, Camilo González, El Combo de las Estrellas, el sabor antillano del Grupo Caneo y el despecho de Alexis Escobar.

También, en el Parque de los Deseos, se presentará Gama Teatro, mientras que en Parques del Río comenzarán las presentaciones del grupo Kanguee y la Corporación Artística La Jarana. Además, no se nos puede olvidar el Parque Cultural Nocturno, que hoy trae una Noche de Homenaje al legendario Grupo Suramérica, de 6:00 de la tarde a 12:00 de la noche en Plaza Gardel.

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