Cortes de agua en Medellín: 4 comunas tendrán interrupción del servicio entre jueves y viernes

Empresas Públicas de Medellín informó que varios sectores de Medellín tendrán interrupción del servicio de acueducto entre jueves y viernes de la presente semana. La suspensión se realizará por trabajos de lavado de un tanque de almacenamiento de agua potable.

Según explicó EPM, el corte de agua en Medellín iniciará a las 8:00 de la noche del jueves y se extenderá hasta las 4:00 de la mañana del viernes. La medida busca garantizar la calidad del servicio y el correcto funcionamiento del sistema de distribución de agua potable en diferentes zonas de la ciudad.



Cortes de agua esta semana en Medellín

Las comunas que tendrán interrupción del servicio de agua son Castilla, Robledo, La América y San Javier. En Castilla, el barrio afectado será Alfonso López, mientras que en Robledo habrá suspensión en sectores como Altamira, Bello Horizonte, El Diamante, San Germán, Villa Flora y Córdoba.

De igual forma, el corte de agua en Medellín afectará barrios de la comuna La América, entre ellos Calasanz, Calasanz Parte Alta y Ferrini. En San Javier, los sectores impactados serán Blanquizal, El Pesebre y Santa Rosa de Lima, de acuerdo con el reporte entregado por EPM.

La empresa también precisó varios rangos de direcciones que estarán incluidos en la interrupción del servicio. Entre ellos aparecen zonas comprendidas entre las calles 50 y 85, y carreras 71 y 92C, especialmente en sectores residenciales de Robledo y Castilla.



Atención habitantes de Medellín: EPM realizará una interrupción del servicio de acueducto en varios sectores de Castilla, Robledo, La América y San Javier este jueves 7 de mayo de 2026 por lavado de tanque de almacenamiento de agua potable. EPM invita a sus usuarios a abastecerse… pic.twitter.com/zeXNVZ8vD3 — EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) May 6, 2026

EPM recomendó a los usuarios almacenar agua de manera moderada antes del inicio de la suspensión. Además, indicó que el restablecimiento del servicio será gradual y que, en caso de que el agua presente coloración al regresar, se recomienda esperar unos minutos antes de utilizarla.