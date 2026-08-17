Zonas afectadas por terremoto piden ayuda: Noticias de la Mañana, 17 de agosto 2026

Actualizado: 17 de ago, 2026
- Este lunes festivo en Noticias de la Mañana de Blu Radio, el testimonio de uno de los habitantes de Roldanillo, Alexander Zapata. Habló de cómo está el municipio después del devastador terremoto que se registró en Colombia el pasado 10 de agosto.
- Además, la cifra de muertos por el terremoto sube a 130 en Cali; cinco siguen atrapados en hospital el Hospital Universitario del Valle, que presenta una de las situaciones más complejas.
- Por otro lado, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este lunes que Irán no puede tener un arma nuclear, justo el día que expira el plazo de 60 días acordado en el memorado de entendimiento firmado entre Teherán y Washington.
Escuche el programa completo de Noticias de la Mañana aquí: