En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Se reactiva incendio forestal en Charta, Santander, tras varios días de intenso calor

Se reactiva incendio forestal en Charta, Santander, tras varios días de intenso calor

El fuego volvió a aparecer en un punto del costado sur de la zona que había sido controlada. Los organismos de socorro trabajan con drones y personal en tierra para evitar que las llamas vuelvan a avanzar.

Se reactiva incendio en Charta, Santander
Imagen del cuerpo de Bomberos de Matanza. Se reactiva incendio en Charta, Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de ago, 2026
Editado por: Alix Salamanca

El incendio forestal que afectó durante varios días una zona montañosa de Charta, Santander, volvió a generar preocupación luego de que las autoridades detectaran la reactivación de un punto en el costado sur del área que había sido controlada.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Óscar Durán, comandante de Bomberos de Matanza, explicó que durante la emergencia anterior fue necesario el apoyo de cinco cuerpos de bomberos para contener las llamas. En esa primera emergencia, el fuego consumió aproximadamente 120 hectáreas de bosque.

Últimas noticias

Wilson Vicente González Reyes exalcalde de Rionegro, SantanderJPG
Santanderes

Recompensa de $30 millones por información tras asesinato de exalcalde de Rionegro, Santander

Accidentes de tránsito en Santander
Santanderes

Dos motociclistas murieron en accidentes durante el puente festivo en Santander

Ahora, los organismos de socorro enfrentan un nuevo foco cuya extensión todavía no ha sido establecida. Según el comandante, en los últimos días se han registrado condiciones de intenso sol y fuertes vientos, factores que pudieron favorecer la reactivación del fuego.

“Este punto no lo teníamos en la mira y estamos tratando de controlarlo”, explicó Durán, quien señaló que, aunque hasta el momento las llamas no han avanzado de manera significativa, el terreno de difícil acceso complica las labores de los organismos de emergencia.

Lea también:

Accidentes de tránsito en Santander
Santanderes

Dos motociclistas murieron en accidentes durante el puente festivo en Santander

Wilson Vicente González Reyes exalcalde de Rionegro, SantanderJPG
Santanderes

Recompensa de $30 millones por información tras asesinato de exalcalde de Rionegro, Santander

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Para determinar la situación en la zona, los equipos realizan sobrevuelos con un dron y mantienen personal en tierra verificando los puntos de calor. También se están instalando equipos especializados con el objetivo de identificar posibles zonas que puedan volver a activarse.

Publicidad

En las labores participan nuevamente cuerpos de bomberos de Vetas, Tona y Matanza, además de habitantes de la zona y el Acueducto Metropolitano, que apoyan las acciones de control.

Las autoridades preparan además una jornada especial para reforzar las labores de atención y buscar controlar definitivamente este nuevo foco.

La reactivación ocurre en medio de la intensa temporada de calor que atraviesa Santander, por lo que los organismos de socorro reiteran el llamado a evitar quemas y cualquier acción que pueda provocar nuevos incendios forestales.

Relacionados

Santander

Incendio

Blu Radio

Noticias de hoy

UNGRD

Publicidad

Publicidad

Publicidad