Se reactiva incendio forestal en Charta, Santander, tras varios días de intenso calor

El incendio forestal que afectó durante varios días una zona montañosa de Charta, Santander, volvió a generar preocupación luego de que las autoridades detectaran la reactivación de un punto en el costado sur del área que había sido controlada.

Óscar Durán, comandante de Bomberos de Matanza, explicó que durante la emergencia anterior fue necesario el apoyo de cinco cuerpos de bomberos para contener las llamas. En esa primera emergencia, el fuego consumió aproximadamente 120 hectáreas de bosque.

Ahora, los organismos de socorro enfrentan un nuevo foco cuya extensión todavía no ha sido establecida. Según el comandante, en los últimos días se han registrado condiciones de intenso sol y fuertes vientos, factores que pudieron favorecer la reactivación del fuego.

“Este punto no lo teníamos en la mira y estamos tratando de controlarlo”, explicó Durán, quien señaló que, aunque hasta el momento las llamas no han avanzado de manera significativa, el terreno de difícil acceso complica las labores de los organismos de emergencia.



Para determinar la situación en la zona, los equipos realizan sobrevuelos con un dron y mantienen personal en tierra verificando los puntos de calor. También se están instalando equipos especializados con el objetivo de identificar posibles zonas que puedan volver a activarse.

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En las labores participan nuevamente cuerpos de bomberos de Vetas, Tona y Matanza, además de habitantes de la zona y el Acueducto Metropolitano, que apoyan las acciones de control.

Las autoridades preparan además una jornada especial para reforzar las labores de atención y buscar controlar definitivamente este nuevo foco.

La reactivación ocurre en medio de la intensa temporada de calor que atraviesa Santander, por lo que los organismos de socorro reiteran el llamado a evitar quemas y cualquier acción que pueda provocar nuevos incendios forestales.