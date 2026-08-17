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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Recompensa de $30 millones por información tras asesinato de exalcalde de Rionegro, Santander

Recompensa de $30 millones por información tras asesinato de exalcalde de Rionegro, Santander

La Gobernación de Santander busca información que permita identificar y ubicar a los responsables del asesinato de Wilson Vicente González Reyes, ocurrido en la vereda Galápagos.

Wilson Vicente González Reyes exalcalde de Rionegro, SantanderJPG
Imagen de la alcaldía. Wilson Vicente González Reyes exalcalde de Rionegro, Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de ago, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita identificar y ubicar a los responsables del homicidio de Wilson Vicente González Reyes, ocurrido durante la noche del pasado 14 de agosto en la vereda Galápagos, zona rural de Rionegro, Santander.

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De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, González Reyes habría sido atacado con arma de fuego por sujetos que se movilizaban en motocicletas. Tras conocerse el hecho, las autoridades activaron sus capacidades de inteligencia, investigación criminal y operativas para establecer las circunstancias del crimen y avanzar en la identificación de los responsables.

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Por las condiciones geográficas y de acceso al lugar, ubicado aproximadamente a dos horas del casco urbano de Rionegro, la Policía coordinó con el Ejército Nacional el acompañamiento y las condiciones de seguridad necesarias para llegar hasta el sitio.

En la zona se adelantaron los actos urgentes de inspección técnica al cadáver y la recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física que permitan avanzar en la investigación.

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La Gobernación de Santander pidió a la comunidad entregar cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento del homicidio y a la captura de los responsables.

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Quienes tengan información pueden comunicarse a la línea de emergencia 123 o a la línea contra el crimen 314 358 7212. Las autoridades garantizaron absoluta reserva para quienes suministren información.

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