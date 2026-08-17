Sequía mantiene en alerta a Santander por aumento de incendios forestales

La temporada seca mantiene en alerta a Santander por el incremento de los incendios forestales. Seis municipios permanecen en alerta roja, mientras existe una alta probabilidad de nuevas conflagraciones en sectores de las provincias de García Rovira y Soto Norte.

Más de 20 incendios forestales se han registrado en lo que va del mes de agosto y la cifra continúa en aumento.

Eduard Sánchez, director de Gestión del Riesgo de Santander, explicó que durante los últimos días también se han registrado incendios en municipios como Mogotes, que han requerido la atención de los organismos de socorro.

Según el funcionario, aunque las diferentes emergencias han sido controladas, más de 200 hectáreas de bosque, flora y fauna han resultado afectadas por los incendios forestales registrados en el departamento.



Sánchez advirtió además que una de las principales causas de estas emergencias son las quemas no controladas y las imprudencias de algunas personas, que pueden provocar que el fuego se salga de control y avance rápidamente debido a las actuales condiciones de sequía.

A esta situación se suma la disminución de los caudales de ríos y quebradas, que ya genera dificultades para el abastecimiento de agua en municipios como Capitanejo, Cabrera, Barichara y Vélez. Algunas empresas prestadoras han tenido que activar planes de contingencia y racionamientos durante determinadas horas.

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Por eso, las autoridades mantienen el llamado a la comunidad a evitar cualquier tipo de quema y a extremar las medidas de prevención, especialmente en zonas rurales y de vegetación, donde el riesgo de propagación del fuego continúa siendo alto.

Mientras persistan las altas temperaturas y las condiciones secas, las autoridades de Santander piden no bajar la guardia y reportar oportunamente cualquier columna de humo o conato de incendio para evitar que las llamas terminen afectando más hectáreas de ecosistemas en el departamento.