Dos motociclistas murieron en accidentes durante el puente festivo en Santander

Las vías de Santander registraron varios accidentes durante este puente festivo, dos de ellos con motociclistas fallecidos. Uno de los casos más graves ocurrió en la vía que comunica a Barrancabermeja con el corregimiento El Llanito, un corredor departamental que, según habitantes de la zona, presenta problemas de seguridad vial y requiere medidas de prevención.

El accidente más reciente ocurrió este domingo 16 de agosto, hacia las 7:44 de la mañana, en el kilómetro 1 de la vía Barrancabermeja–Llanito, frente a la parcela Buenos Aires, en el sector conocido como La Chava. Allí, una motocicleta chocó contra un automóvil y su conductor, Julio César Ostia Pere, de 46 años, murió en el lugar.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el conductor del automóvil se encontraba en estado de embriaguez y recibió un comparendo.

El informe también señala que la motocicleta tenía vencidos el SOAT y la revisión técnico-mecánica, mientras que la licencia de conducción del motociclista también estaba vencida.



Pero este no sería un hecho aislado. Habitantes de la zona aseguran que en tan solo cuatro días se han registrado dos accidentes en este mismo corredor vial, uno de ellos a unos dos kilómetros del casco urbano de Barrancabermeja y otro aproximadamente dos kilómetros más adelante.

La preocupación aumenta porque en este tramo funcionan tres escuelas rurales, a las que asisten niños, incluso menores de 10 años. Por esta vía circulan diariamente volquetas que transportan corozo, buses, camiones, tractocamiones y vehículos relacionados con las operaciones de Ecopetrol.

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Los habitantes aseguran que llevan más de dos años solicitando reductores de velocidad y señalización para este corredor, sin embargo, se ha presentado un cruce de responsabilidades entre las autoridades.

A este caso se suma otro accidente ocurrido en la vía Rionegro–El Playón, a la altura del sector de Campollo, donde un vehículo particular se salió de la carretera y terminó volcado en una cuneta. Sus ocupantes resultaron lesionados y fueron trasladados a un centro asistencial para valoración médica.

También se reportó un accidente en Piedecuesta, en la vía que comunica con Bogotá, donde un vehículo terminó volcado y dejó únicamente daños materiales.

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En Bucaramanga, otro siniestro generó preocupación en inmediaciones del Terminal de Transportes, luego de que un camión arrastrara con una de sus llantas a un motociclista.

Las autoridades hacen un llamado a los conductores a manejar con precaución e impolementar las medidas de seguridad en las carreteras de Santander, especialmente en corredores donde existe alta circulación de vehículos pesados.