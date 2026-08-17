Familiares de damnificados en Dagua, Valle del Cauca, recolectan ayudas desde Bucaramanga

Desde Bucaramanga, familiares de personas damnificadas por el terremoto buscan recolectar ayudas para llevarlas hasta la vereda Bolivia, en el municipio de Dagua, Valle del Cauca, una de las zonas afectadas por el fuerte movimiento sísmico.

Danna Valentina Remolina, residente en Bucaramanga, contó que su suegro, de 70 años, vive en la finca Villa Lola, en esta vereda, y que tanto él como sus vecinos resultaron afectados por el terremoto.

“Cuando me comunico con él, entre lágrimas me dice que lo perdieron todo”, relató Danna, quien explicó que las familias perdieron viviendas, animales, ropa, alimentos y otros elementos que habían conseguido durante años para construir sus hogares.

Según la información entregada por los familiares, en la vereda hay 57 viviendas y 46 resultaron destruidas o gravemente afectadas por el terremoto. La situación también afecta a adultos mayores y a familias con bebés de apenas tres y seis meses de edad.



A las pérdidas materiales se suman daños en servicios básicos. Los habitantes reportan afectaciones en el alcantarillado, el suministro de energía eléctrica y el gas, lo que dificulta aún más las condiciones en las que permanecen las familias damnificadas.

Por eso, desde Bucaramanga hacen un llamado a quienes puedan sumarse con ayudas. Se requieren pañales, alimentos, agua, colchonetas, cobijas, linternas, ropa y elementos para apoyar las labores de remoción de escombros.

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La necesidad de apoyo para retirar los escombros es especialmente urgente para los adultos mayores, quienes tienen dificultades para realizar estas labores por su edad y las condiciones en las que quedaron sus viviendas.

La familia también busca el apoyo de una persona o empresa que pueda facilitar un vehículo para transportar las ayudas desde Bucaramanga hasta la vereda Bolivia, en Dagua.

En el conjunto Cordoncillos II etapa, Real de Minas, calle 65C #03A-109, fue habilitado uno de los puntos de acopio para recibir las ayudas que posteriormente serán trasladadas hasta Dagua.