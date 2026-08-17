Cruz Roja ya reúne 60 toneladas de ayudas en Bucaramanga para damnificados por el terremoto

La solidaridad de los santandereanos continúa creciendo en Bucaramanga. 60 toneladas de ayudas humanitarias ya han sido recolectadas en la Carpa Humanitaria de Neomundo, iniciativa que cuenta con la participación de más de 50 empresas y más de 100 voluntarios para apoyar a las familias damnificadas por el terremoto.

Carlos Rodríguez García, de la Cruz Roja en Santander, destacó la respuesta de la comunidad y explicó que, debido a la cantidad de donaciones recibidas, por ahora ya no es necesario llevar agua, sino otros productos que permitan completar los kits humanitarios que serán entregados a las familias afectadas.

Entre los elementos que se están solicitando se encuentran harina de maíz, lentejas, fríjol, bocadillo, aceite y alimentos enlatados. Las autoridades también pidieron a la ciudadanía no llevar medicamentos, ropa ni herramientas a este punto, debido a que en este momento la prioridad son los alimentos para completar los kits.

La meta es que las donaciones permitan alcanzar 100 toneladas de ayudas humanitarias. Todo este material será organizado y posteriormente cargado en camiones que partirán este martes hacia las zonas afectadas por el terremoto.



Desde la Carpa Humanitaria de Neomundo reiteraron el agradecimiento a las empresas, voluntarios y ciudadanos que se han unido a esta jornada y señalaron que cada donación permitirá llevar asistencia a las familias que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

La invitación continúa abierta para quienes quieran sumarse con los alimentos que actualmente se requieren y contribuir a completar los kits humanitarios que serán enviados desde Santander.