Agenda Feria de las Flores: Noche de son y bolero, muestra de orquídeas y eventos en municipios

En su sexto día de eventos, este miércoles 5 de agosto, la Feria de las Flores ofrece programas muy atractivos como la Noche de Son y Bolero en el Parque Cultural Nocturno o Plaza Gardel, la exposición de orquídeas en el Jardín Botánico y diversas actividades culturales en corregimientos y comunas.

La jornada de la feria abre con el evento Exposiciones y Tradición Silletera Florecer: Orquídeas, Naturaleza y Tradiciones que se viene desarrollando en el Jardín Botánico desde la 9:00 de la mañana.

Así mismo, en Plazas de Flores se realizarán actividades y muestras durante todo el día en Parques del Río. Además, está el plan de la tuta por las fincas silleteras, con recorridos vivenciales en el Parque Arví y veredas de Santa Elena, desde la 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

“Este miércoles es el turno del Son y Bolero, que tendrá transmisión en vivo por el canal local, e invitamos a los para que sigan disfrutando de la Feria de las Flores. Hasta el 9 de agosto tendremos más de 100 actividades gratuitas para compartir en familia”, señaló Santiago Silva Jaramillo, secretario de Cultura Ciudadana de Medellín.



Y precisamente, para cerrar la jornada de Feria de las Flores con el evento Parque Cultural Nocturno con Noche de Son y Bolero en Plaza Gardel desde las 6:00 de la tarde hasta la medianoche, y que contará con presentaciones de artistas como María Cristina Plata y Juan Carlos Coronel.

En la programación, también están los Tablados Musicales, que son conciertos gratuitos en diferentes comunas y corregimientos de la ciudad, y que comienzan a las 6:00 de la tarde hasta la medianoche.