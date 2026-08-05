En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
UEFA rompe con la FIFA
Presupuesto general
Gabriela Muñoz
Posesión presidencial en Cali

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Agenda Feria de las Flores: Noche de son y bolero, muestra de orquídeas y eventos en municipios

Agenda Feria de las Flores: Noche de son y bolero, muestra de orquídeas y eventos en municipios

En su sexto día, la feria ofrece programas atractivos como la Noche de Son y Bolero en la Plaza Gardel, la exposición de orquídeas en el Jardín Botánico o la visita a fincas silleteras en Santa Elena.

Feria de las Flores en Medellín.jpg
Feria de las Flores en Medellín
Foto: Alcaldía de Medellín.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de ago, 2026

En su sexto día de eventos, este miércoles 5 de agosto, la Feria de las Flores ofrece programas muy atractivos como la Noche de Son y Bolero en el Parque Cultural Nocturno o Plaza Gardel, la exposición de orquídeas en el Jardín Botánico y diversas actividades culturales en corregimientos y comunas.

La jornada de la feria abre con el evento Exposiciones y Tradición Silletera Florecer: Orquídeas, Naturaleza y Tradiciones que se viene desarrollando en el Jardín Botánico desde la 9:00 de la mañana.

Así mismo, en Plazas de Flores se realizarán actividades y muestras durante todo el día en Parques del Río. Además, está el plan de la tuta por las fincas silleteras, con recorridos vivenciales en el Parque Arví y veredas de Santa Elena, desde la 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

“Este miércoles es el turno del Son y Bolero, que tendrá transmisión en vivo por el canal local, e invitamos a los para que sigan disfrutando de la Feria de las Flores. Hasta el 9 de agosto tendremos más de 100 actividades gratuitas para compartir en familia”, señaló Santiago Silva Jaramillo, secretario de Cultura Ciudadana de Medellín.

Lea también:

concierto Feria de las Flores
Antioquia

Por Feria de Flores, Personería solicitó fortalecer acciones de acompañamiento a turistas

Feria de las Flores.jpg
Antioquia

Por Feria de Flores Alcaldía de Medellín autorizó la extensión de horarios para el comercio nocturno

Y precisamente, para cerrar la jornada de Feria de las Flores con el evento Parque Cultural Nocturno con Noche de Son y Bolero en Plaza Gardel desde las 6:00 de la tarde hasta la medianoche, y que contará con presentaciones de artistas como María Cristina Plata y Juan Carlos Coronel.

En la programación, también están los Tablados Musicales, que son conciertos gratuitos en diferentes comunas y corregimientos de la ciudad, y que comienzan a las 6:00 de la tarde hasta la medianoche.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Feria de las Flores

Alcaldía de Medellín

Medellín

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad