Por Feria de Flores, Personería solicitó fortalecer acciones de acompañamiento a turistas

La Personería pidió fortalecer la presencia institucional en los principales escenarios donde se desarrollarán los eventos masivos de la Feria de las Flores, además de la coordinación entre las autoridades para responder de manera oportuna ante situaciones que puedan afectar la seguridad y la convivencia.

“Aunque algunos indicadores muestran una evolución positiva, persisten algunos riesgos que requieren atención. Continúan presentándose casos relacionados con el consumo excesivo de alcohol y sustancias psicoactivas, principalmente en sectores de concentración turística como el poblado y Laureles", detalló Carlos Calle Galvis, Coordinador del Observatorio de Turismo de la Personería de Medellín.

Entre los indicadores analizados por el Observatorio de Turismo se encuentra el número de traslados por protección de ciudadanos extranjeros. En 2025 se registraron 177 casos, cifra que representó un incremento del 24,6 % frente al año anterior.

“El crecimiento del turismo debe ir acompañado de mayores acciones de protección, orientando articulación institucional. Por ello, la Personería de Medellín invita a utilizar servicios turísticos formales, a atender recomendaciones de las autoridades”, subrayó Calle Galvis.



En cuanto a las muertes violentas de ciudadanos extranjeros, la entidad informó que los casos disminuyeron de 54 en 2024 a 45 en 2025, lo que representa una reducción del 16,7 %.

Otro de los fenómenos analizados son los hurtos contra extranjeros. Entre 2024 y 2025, se registraron 480 casos. La vía pública y los establecimientos de alojamiento turístico se mantienen como los principales escenarios en los que se presentan estos delitos.