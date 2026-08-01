En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
FIFA
Atentado terrorista Cúcuta
María Camila Potosí
Terremoto en Italia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Por Feria de Flores, Personería solicitó fortalecer acciones de acompañamiento a turistas

Por Feria de Flores, Personería solicitó fortalecer acciones de acompañamiento a turistas

La entidad advirtió que durante las temporadas de mayor afluencia turística aumentan los factores de riesgo y las posibles vulneraciones a los derechos humanos de visitantes y residentes.

concierto Feria de las Flores
Cortesía Alcaldía de Medellín
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de ago, 2026

La Personería pidió fortalecer la presencia institucional en los principales escenarios donde se desarrollarán los eventos masivos de la Feria de las Flores, además de la coordinación entre las autoridades para responder de manera oportuna ante situaciones que puedan afectar la seguridad y la convivencia.

Vea también:

Medellín se prepara para la Feria de las Flores
Nación

"Recibiremos entre 60.000 y 70.000 visitantes": Medellín se prepara para la Feria de las Flores

“Aunque algunos indicadores muestran una evolución positiva, persisten algunos riesgos que requieren atención. Continúan presentándose casos relacionados con el consumo excesivo de alcohol y sustancias psicoactivas, principalmente en sectores de concentración turística como el poblado y Laureles", detalló Carlos Calle Galvis, Coordinador del Observatorio de Turismo de la Personería de Medellín.

Entre los indicadores analizados por el Observatorio de Turismo se encuentra el número de traslados por protección de ciudadanos extranjeros. En 2025 se registraron 177 casos, cifra que representó un incremento del 24,6 % frente al año anterior.

“El crecimiento del turismo debe ir acompañado de mayores acciones de protección, orientando articulación institucional. Por ello, la Personería de Medellín invita a utilizar servicios turísticos formales, a atender recomendaciones de las autoridades”, subrayó Calle Galvis.

En cuanto a las muertes violentas de ciudadanos extranjeros, la entidad informó que los casos disminuyeron de 54 en 2024 a 45 en 2025, lo que representa una reducción del 16,7 %.

Otro de los fenómenos analizados son los hurtos contra extranjeros. Entre 2024 y 2025, se registraron 480 casos. La vía pública y los establecimientos de alojamiento turístico se mantienen como los principales escenarios en los que se presentan estos delitos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Personería de Medellín

Feria de las Flores

Policía Nacional

Medellín

Publicidad

Publicidad

Publicidad