"Vamos a recibir entre 60.000 y 70.000 visitantes": Medellín se prepara para la Feria de las Flores

El secretario de Cultura de Medellín, Santiago Silva, aseguró en Noticias de la Mañana de Blu Radio, que la ciudad ya puso en marcha una programación con más de 120 eventos públicos, a los que se suman cerca de 300 actividades privadas y comunitarias en el área metropolitana.

"La Secretaría de Turismo ha calculado que vamos a recibir entre 60.000 y 70.000 visitantes nacionales y extranjeros, y unas 200.000 a 250.000 personas que llegarán por vía terrestre", afirmó Silva. Según el funcionario, esta afluencia de visitantes representará una derrama económica cercana a los 60 millones de dólares para Medellín.

Más de 120 eventos y los tradicionales desfiles

Silva explicó que la agenda incluye algunos de los eventos más emblemáticos de la feria, como el Desfile de Chivas y Flores, la Avenida Primavera, el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos y el tradicional Desfile de Silleteros.



Además, habrá 21 tablados musicales distribuidos en diferentes sectores de la ciudad, tres plazas de flores con programación cultural, actividades nocturnas en la Plaza Gardel y las finales del Concurso Nacional de la Trova.

"Hay de todo para todas las personas. Hay actividades familiares, actividades para ir con amigos y un montón de escenarios que estarán activos durante los próximos días", destacó.

El secretario también recordó que el Superconcierto de la Feria se realizará el próximo 8 de agosto, como parte de la programación que complementa los eventos organizados por la administración distrital.

Alcaldía de Medellín

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Refuerzan controles de seguridad durante la feria

Frente al aumento de visitantes, Silva indicó que la ciudad contará con un dispositivo especial de seguridad integrado por 4.000 uniformados de la fuerza pública.

Asimismo, confirmó que se fortalecerán los controles migratorios en el aeropuerto internacional José María Córdova para impedir el ingreso de personas con antecedentes, especialmente por delitos sexuales.

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"Se refuerza el operativo especial en el aeropuerto precisamente para seguir protegiendo a nuestras niñas y nuestros niños", señaló.

Finalmente, el funcionario resaltó el impacto que la Feria de las Flores tiene sobre el sector floricultor del oriente antioqueño y recordó que miles de flores hacen parte de los tradicionales arreglos y silletas que identifican esta celebración, considerada uno de los principales atractivos turísticos y culturales de Medellín.

Escuche la entrevista aquí: