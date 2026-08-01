En Feria de las Flores inadmitieron a cuatro extranjeros por alertas en comisión de delitos sexuales

La llegada masiva de visitantes para la Feria de las Flores no solo ha puesto a prueba la capacidad hotelera y la logística de Medellín, sino que también ha activado un estricto cerco de seguridad en el aeropuerto José María Córdova para evitar delitos sexuales.

“Tenemos por un lado un operativo amplio de seguridad con el apoyo de 4.000 hombres de la fuerza pública que van a estar en la ciudad, además el alcalde Federico Gutiérrez ha estado al frente además de este esfuerzo desde hace varios meses. Hay un refuerzo en el control que se realiza en la entrada al aeropuerto José María Cordova”, explicó Santiago Silva, secretario de Cultura de Medellín.

En medio de estas acciones, en las últimas horas cuatro ciudadanos estadounidenses fueron obligados a regresar a su país al considerar que su llegada a la capital antioqueña representaba un riesgo por posibles conductas de este tipo.

Entre los casos está el de un influencer que ganó visibilidad en los últimos meses por difundir en internet el movimiento denominado ‘Passport Bros’. A través de esa tendencia, miles de hombres viajan a otros países para buscar pareja, lo que alertó a las autoridades migratorias sobre la posible comisión de delitos sexuales en la capital antioqueña.



“El país no abrirá sus puertas a quienes pretendan promover o facilitar la explotación sexual de mujeres o niñas, niños y adolescentes. Seguiremos utilizando todas las herramientas legales y los controles migratorios para identificar estos perfiles y adoptar las medidas administrativas correspondientes”, señaló Paola Salazar, directora de la Regional Antioquia - Chocó de Migración Colombia.

Los otros tres estadounidenses inadmitidos en las últimas horas, según la entidad, fueron detectados durante los procedimientos habituales de control. Las entrevistas realizadas a su llegada despertaron sospechas entre los oficiales y dieron paso a verificaciones adicionales.

En uno de esos casos, la revisión voluntaria del equipaje permitió encontrar elementos como cantidades inusuales de preservativos de diferentes marcas y diversos objetos sexuales, los cuales sumados al análisis del perfil del viajero terminaron sustentando la decisión de inadmitirlo.