Por Feria de Flores Alcaldía de Medellín autorizó la extensión de horarios para el comercio nocturno

La expectativa por la llegada de miles de visitantes para la Feria de las Flores no solo se refleja en la ocupación hotelera y el movimiento turístico, sino también en la actividad comercial durante la noche en Medellín.

Con el objetivo de aprovechar el impacto económico que traerá una de las temporadas más importantes del año para el comercio de la ciudad, la Alcaldía autorizó una ampliación temporal en los horarios de funcionamiento de bares, discotecas y otros establecimientos de entretenimiento ubicados en varios de los principales corredores turísticos.

La medida estará vigente hasta el próximo 9 de agosto y permitirá que los establecimientos extiendan su operación más allá del horario habitual.

Los negocios que no hacen parte del programa Convive la Noche podrán atender al público durante una hora adicional, mientras que aquellos vinculados a esta estrategia contarán con dos horas extra, como un incentivo a las buenas prácticas de convivencia y cumplimiento de las normas.



“Se amplía el horario de una hora para quienes no hagan parte del programa Convive la Noche y dos horas para quienes sí hagan parte del programa, en los corredores comerciales que han sido líderes en todas estas apuestas de entretenimiento en nuestra ciudad”, señaló María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico de Medellín.

La decisión cobija diez zonas de alta concentración de establecimientos comerciales y de visitantes, entre ellas Las Palmas, Provenza, Manila, la carrera 70, la calle 33, la avenida Ayacucho y sectores de Castilla, Manrique y Aranjuez, donde tradicionalmente se registra una intensa actividad durante las festividades.

La administración distrital sustentó la medida en las proyecciones de turismo para esta edición de la Feria de las Flores, que anticipan la llegada de entre 67.000 y 74.000 viajeros internacionales por vía aérea, además de más de 260.000 pasajeros por carretera.

Publicidad

A ello se suma una ocupación hotelera estimada entre el 70 % y el 75 %, cifras que auguran un importante impulso para restaurantes, bares, hoteles y otros negocios ligados al turismo.