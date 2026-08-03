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Feria de las Flores: prográmese con los tablados, conciertos y eventos de este lunes

Tablados en las comunas, tangos, orquestas y mercado artesanal integran la amplia oferta cultural para disfrutar hoy en Medellín.

FERIA DE FLORES- ALCALDÍA DE MEDELLÍN.jpg
Feria de las Flores en Medellín.
Foto: Feria de las flores
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 3 de ago, 2026

Si pensaba quedarse en casa, piénselo bien, porque los tablados, conciertos y eventos tradicionales de la Feria de Flores continúan este lunes con el ambiente festivo al máximo.

Para hoy lunes, los tablados musicales se llevarán a cabo de 7:00 de la noche a 1:00 de la mañana en dos puntos de la ciudad: en el Parque La Floresta, en la Comuna 12, con la presentación del cantante Hebert Vargas; y en la Cancha Granizal, en la Comuna 1 - Popular, con la actuación del grupo Golpe a Golpe.

La agenda también incluye presentaciones en Parques del Río con Solo Tango Company y Real Esencia, de 2:00 de la tarde a 10:30 de la noche, así como eventos en el Parque de los Deseos, desde las 4:00 de la tarde hasta la medianoche, con la participación de Los Fabioritos y la Orquesta de EAFIT.

Adicionalmente, hasta el 8 de agosto se realiza el Mercado Artesanal Sanalejo de las Flores en el Parque Bolívar, un espacio que reúne a artesanos y productos tradicionales.

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La oferta cultural se complementa con el Parque Cultural Nocturno en Plaza Gardel, que del 2 al 7 de agosto presenta jornadas de música colombiana de 6:00 de la tarde a 12:00 de la madrugada, además de las tradicionales programaciones de Tangos y Vinilos en el Salón Málaga.

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