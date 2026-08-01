Con meta de aumento en ventas de un 20 %, la FLA está presente en la Feria de las Flores

Impulsada por la llegada masiva de turistas durante la Feria de las Flores, la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) estima un crecimiento entre el 18 % y 20 % en sus ventas frente a la edición anterior.

Las proyecciones turísticas apuntan a la llegada de más de 65.000 pasajeros por los aeropuertos y cerca de 300.000 visitantes adicionales a través de las terminales de transporte de la ciudad.

Este flujo de visitantes dinamizará la economía local, generando una derrama económica aproximada de 60 millones de dólares, en una festividad que contará con más de 120 actividades gratuitas en el espacio público, destacando el vínculo entre Medellín y Santa Elena, cinco desfiles emblemáticos, conciertos y experiencias patrocinadas por el aguardiente antioqueño.

“Nosotros tenemos varios eventos de diferentes categorías que son patrocinados con nuestro aguardiente en la Feria de las Flores. En el tema de desfiles tenemos el primero agosto el desfile de Chivas y Flores, el 2 de agosto desfile Avenida Primavera, después tenemos Plaza de Flores y Gardel, y también tenemos cantidad de activaciones en los aeropuertos”, explicó Luis Fernando Vegue, gerente de Fábrica de Licores de Antioquia.



Como parte de su estrategia comercial y cultural, la FLA participará en la programación con 10 tablados populares gratuitos en diferentes sectores, reuniendo a cerca de 60 artistas. Además, la compañía avanza en los preparativos de un nuevo lanzamiento que será presentado oficialmente una vez finalice la feria.