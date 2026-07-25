Prográmese: los desfiles más importantes de la Feria de las Flores ya tienen fecha

La Feria de las Flores 2026 ya tiene definidas las fechas de sus eventos más esperados y Medellín se prepara para recibir a miles de visitantes. La programación oficial confirmó cuándo se realizarán los principales desfiles, que volverán a llenar de tradición, cultura y color las calles de la ciudad.

El primero de los grandes eventos será el Desfile Avenida Primavera, programado para el sábado 1 de agosto en la tarde. Esta actividad marcará el inicio de los desfiles emblemáticos de la Feria de las Flores y reunirá comparsas, música y expresiones culturales que celebran la identidad paisa.

Desfiles de la Feria de las Flores 2026: fechas y horas

La fiesta continuará el domingo 2 de agosto con el tradicional Desfile de Chivas y Flores, uno de los espectáculos más representativos del evento. Los coloridos vehículos típicos recorrerán la ciudad decorados con flores, música y muestras de la cultura antioqueña.

Desfile de Autos Clásicos y Antiguos 2026

Otro de los eventos imperdibles será el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, que se llevará a cabo el viernes 7 de agosto. Cientos de vehículos históricos desfilarán por Medellín, convirtiéndose en una de las actividades con mayor asistencia durante la Feria de las Flores.



Silleteros cerrarán los grandes desfiles

El cierre de los grandes desfiles estará a cargo del 69.º Desfile de Silleteros, previsto para el domingo 9 de agosto. Los silleteros de Santa Elena volverán a exhibir sus tradicionales obras florales en el evento más icónico de la Feria de las Flores y uno de los símbolos culturales más importantes de Colombia.

La organización también informó que los cuatro desfiles se desarrollarán sobre la Avenida Regional. Además, se habilitarán 14.000 pases dobles para que la ciudadanía pueda asistir a las graderías mediante un sorteo, cuyas inscripciones estarán abiertas entre el 20 y el 23 de julio, mientras que el sorteo se realizará el 24 de julio.

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La Feria de las Flores 2026 también incluirá más de 100 actividades artísticas y culturales, con una expectativa de recibir más de 328.000 visitantes y generar una importante derrama económica para Medellín. Con esta programación, la ciudad se alista para vivir una de las celebraciones más importantes de su calendario cultural y turístico.